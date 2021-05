Non, les Acadiens ne sont pas des démagogues

Les Acadiens et les francophones de la province ne peuvent-ils jamais faire un pas de l’avant sans devoir en reculer deux? Il semblerait bien qu’il faille toujours se battre pour qu’on ne tripote pas les droits acquis de peine et de misère. Et quand la bataille doit se faire entre francophones, la chose est d’autant plus pénible.

Récemment, la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité a fait des déclarations qui en ont choqué plusieurs et avec raison.

Selon elle, «lorsqu’on parle de sécurité des patients et de capacité, la langue ne compte plus.» Des propos qui ne sont guère rassurants.

Si, au moins, elle avait précisé que l’obligation de devoir collaborer avec la régie anglophone, dans une situation d’urgence, devait faire exception et que la régie Vitalité allait redoubler d’efforts pour combler les lacunes rencontrées à l’hôpital Dr-Georges-L.-Dumont, on aurait peut-être compris.

Mais, y a-t-il là quelque chose à comprendre?

Le lendemain de cette déclaration, elle disait à la radio: «En tant que présidente-directrice générale d’un réseau de santé, ma mission, c’est de livrer des soins. Ce n’est pas de discuter des droits de la langue.» Peut-on nous en vouloir de caractériser ces propos d’incendiaires?

Le fait que Mme Desrosiers se soit attiré l’admiration de Kris Austin, le chef du «Peoples’ Alliance Party of New Brunswick», en dit long.

Celui-ci qualifie les propos de la présidente et directrice générale de «rafraîchissants». Imaginons, pour un instant, que ce glissement des responsabilités médicales vers la régie anglophone devait s’accentuer.

Si la mission de Mme Desrosiers n’est pas de discuter «des droits de la langue», pourquoi ne devrions-nous pas nous contenter d’une seule régie, bilingue celle-là, et assimilatrice. Le chef de l’Alliance serait d’autant plus heureux.

Lorsque le ministre libéral de la santé, Mike Murphy, a voulu créer deux régies de la santé en 2008, soit une anglophone et l’autre bilingue, il a dû faire marche arrière à cause de la vive réaction des Acadiens. Ceux-ci n’allaient surtout pas s’accommoder de ce genre de structures assimilatrices et anglicisantes. Cela a coûté cher au gouvernement de Shawn Graham qui a connu la défaite après un seul mandat.

Et, si le Réseau de santé Vitalité n’avait pas comme mission de discuter de la langue et des droits des nôtres, force serait de constater que les Acadiens et les francophones de la province auraient été leurrés. Si les politiques linguistiques ne sont pas claires et nettes là-dessus, le conseil d’administration de la régie se doit d’y voir dans les meilleurs délais. Lorsqu’il s’agit des droits linguistiques, on ne plaisante pas. Il ne peut et ne doit pas y avoir d’ambivalence.

Les propos de la directrice générale ont semé des craintes légitimes au sein de la population. Quand elle dit que sa mission n’est pas de «discuter du droit de la langue», il n’y a rien là de rassurant. Et, si c’est un principe pareil qui doit la guider dans la direction des opérations de la régie, nous n’avons pas la personne qu’il nous faut.

Mme Desrosiers est inconfortable devant la levée de boucliers des Acadiens. Elle dit, en d’autres termes, dans une annonce de l’Acadie Nouvelle intitulée «La langue compte bel et bien» que ceux qui n’ont pas compris ses propos sont des démagogues, c’est-à-dire des gens qui ont des attitudes à flatter les aspirations ou les préjugés pour accroître leur popularité. N’est-ce pas elle qui a dit que «quand on parle de sécurité des patients et de capacité, la langue ne compte plus»? N’est-ce pas elle encore qui a rajouté «que ce n’est pas sa mission de discuter des droits de la langue»?

Non, les Acadiens ne sont pas des démagogues. Ils veulent qu’à la tête de leur régie de santé, il y ait une direction qui sache défendre leurs droits et leurs aspirations devant des gouvernements qui ne se montrent pas toujours sympathiques.

Ce que Mme Desrosiers saurait faire de mieux serait d’investir l’hôpital Georges-L.-Dumont d’un plus grand pouvoir décisionnel, d’une vraie direction capable de voir, sur place, à la bonne gestion de l’institution et à une admi-nistration efficace des opérations.

Hector J. Cormier

Moncton