Pourquoi ne pas confier l’amputation de Vitalité à la PDG de Vitalité

On commence à voir la tête de l’anguille qui se cache sous la roche de la réforme des services de santé. Notre beau Blaine Higgs a réfléchi. Comment couper dans les services sans que ça lui coûte trop cher au plan politique? Eurêka! Il a trouvé!

Sous prétexte d’éviter le dédoublement des services, il va gruger ici et là, en espérant qu’une fois l’amputation faite, le patient accepte son sort. Rusé comme un renard, il va confier l’amputation à la PDG de Vitalité, qui en portera tout le blâme.

Génial! Des francophones qui amputent eux-mêmes leurs propres services! Dorénavant, ils devront choisir quelle maladie ils vont développer s’ils veulent être soignés en français. La psychiatrie pourra, par exemple, être confiée au CHU Dumont, mais pour une crise de cœur, il faudra se faire soigner en «Sorry, I don’t speak French. I can get someone who does, but it might take a while».

Quant aux anglophones, ils n’auront aucune difficulté à se faire soigner en anglais au CHU Dumont, comme toujours.

Pour que cette opération se fasse en douce, il va falloir y aller petit à petit, une coupure à la fois. Ainsi, petit à petit, Vitalité va continuer de s’affaiblir. Déjà, l’embauche des médecins ne relève plus de Vitalité. Pas grave, a dit la PDG. Le ministère de la Santé va-t-il faire de la maîtrise du français un critère d’embauche de nos futurs médecins? C’est loin d’être sûr. Pas grave. Vitalité a également perdu la gestion de l’Extra-mural et d’Ambulance Nouveau-Brunswick. Pas grave.

Le gouvernement n’a pas levé le petit doigt pour faire remplacer l’examen américain NCLEX par un examen canadien vraiment bilingue, alors qu’il sait très bien depuis des années que cet examen empêche injustement de nombreux étudiants et étudiantes francophones d’accéder à la profession infirmière. Pourtant, la pénurie actuelle était aussi prévisible que la neige en hiver.

Au lieu de se plier au rôle ingrat que Blaine Higgs attend d’elle, la PDG devrait-elle exiger du gouvernement qu’il ajoute des incitatifs afin d’attirer et de retenir du personnel soignant à Vitalité, et ainsi s’assurer que le droit des francophones d’être soignés dans leur langue soit respecté, peu importe leur problème de santé.

Quand on veut, on peut. Quand on a les moyens de subventionner à coup de millions des projets d’usines nucléaires qui ne verront jamais le jour, on devrait avoir les moyens de soigner les malades comme il se doit.

Plus Vitalité perd de sa vitalité, plus les francophones perdent leur vitalité collective. Il va falloir faire comme les Franco-Ontariens ont fait pour sauver l’hôpital Monfort et affirmer haut et fort qu’il n’est pas question d’amputer nos services de santé. C’est un droit, pas un privilège.

Bernadette Landry

Dieppe