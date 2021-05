Les médias sociaux ne sont pas le bon véhicule pour régler nos problèmes

J’ai occupé les fonctions de mairesse de la ville de Shippagan durant sept ans et demi. N’ayant pas sollicité de troisième mandat, j’irai donc rejoindre le club des ex de la politique municipale sous peu. Vous comprendrez sans doute que quand on proclame haut et fort dans les médias qu’il y a un manque de transparence au conseil municipal de Shippagan, je me sens directement visée.

J’ai toujours cru dans la transparence, mais aussi dans les principes de confidentialité, d’égalité et d’équité. Les citoyennes et citoyens présents aux réunions du conseil – qui soit dit en passant, à part les exceptions prescrites par la loi, sont publiques – ont toujours pu poser leurs questions, émettre leurs commentaires même s’ils étaient très différents des nôtres et ils ont toujours été respectés pour ça.

J’ai répondu à tous celles et ceux qui se sont adressés à moi par courriel, à info@shippagan ou personnellement.

Je n’ai pas réagi sur les médias sociaux. Bien que des allégations ont circulé, je peux témoigner de l’intégrité des membres du conseil. Je les en remercie.

Quand l’administration municipale prépare des politiques ou des arrêtés, ces documents sont présentés au conseil, discutés, retravaillés à la suite des commentaires et des corrections soumises, et seulement après ce processus, sont apportés au conseil pour adoption.

Lorsqu’un conseiller n’apporte aucun commentaire, mais qu’il se permet de rejeter du revers de la main le travail que ses autres collègues ont fait, qu’il en fasse une critique très négative en réunion publique, il n’y a rien à comprendre.

Quand, lors d’une même réunion, ce conseiller vote systématiquement contre les politiques sur la consommation d’alcool, de drogue et de médicaments en milieu de travail, celle sur la confidentialité et celle sur la résolution de conflits, je n’y comprends toujours rien. Qu’on dise qu’il est le seul à se tenir debout n’a aucun sens. Je trouve aberrant que de la fausse information ou encore de l’information très confidentielle émanant d’un membre du conseil circule dans les médias.

Nous avons eu une participation extraordinaire aux dernières élections chez nous, nous devons en être fiers. Si nous croyons dans le principe de démocratie, nous devrons alors féliciter nos élu(e)s. Nous les avons choisi(e)s, nous nous devons donc de les appuyer et de les respecter.

Appuyer ne veut pas dire tout accepter sans rien dire, mais à tout le moins, d’écouter avant de parler, de penser avant de réagir, de s’informer avant de critiquer. Si les réponses ne nous satisfont pas, disons-le, demandons des éclaircissements, manifestons notre désaccord, mais, s’il vous plaît, faisons-le en bonne et due forme.

Selon moi, les médias sociaux ne sont pas le bon véhicule pour régler ces situations. Je nous souhaite un conseil municipal fort, un conseil pour qui la citoyenne et le citoyen seront au cœur des préoccupations. Shippagan est un endroit où il fait bon vivre, il est important d’en faire la promotion!

J’ai adoré cette expérience au conseil. Le monde municipal est rempli de gens engagés, impliqués et dévoués. J’y ai donné le meilleur de moi-même, j’ai agi du mieux que j’ai pu, selon mes compétences, mais aussi avec les compétences des autres membres du conseil qui ont su pallier mes propres faiblesses. C’est ça la force d’un conseil, mettre à profit les forces et compétences de chacune et chacun. J’imagine que, tout comme moi, vous avez hâte au 25 mai pour connaître les membres de notre prochain conseil?

Avant de quitter mes fonctions «officiellement», je désire remercier les 62,5% des personnes qui se sont prévalues de leur devoir de citoyen et qui sont allées voter. Merci pour votre soutien, ce fut fort apprécié. Un merci sincère aux membres du conseil municipal sortant et bon succès au prochain conseil!

Anita Savoie Robichaud

Shippagan