L’Acadie Nouvelle nous rapporte presque chaque jour des actes ou des situations de violence un peu partout au Nouveau-Brunswick.

Ces actes de violence n’arrivent pas seulement dans les plus grandes villes de la province.

Même dans les plus petits coins, dans les bourgades les plus reculées, que nos ancêtres appelaient malheureusement des colonies, sont souvent la cible de gens qui s’adonnent à des gestes aboutissant devant les tribunaux.

J’ai entendu des gens qui attribuent cette hausse de la criminalité à la pandémie de la COVID-19 ou du coronavirus que nous vivons depuis plus d’un an. C’est toujours possible que ce soit le cas.

Par contre, à titre de travailleur social depuis une cinquantaine d’années, je voyais une montée de la violence et des crimes bien avant la pandémie. Les actes de nature violente existent dans toutes les couches de la société et personne n’en est à l’abri, que tu sois riche ou pauvre, que tu habites en campagne ou en ville.

Cependant, l’augmentation de la consommation de diverses drogues et d’alcool est certainement la cause de nombreux actes de violence envers les personnes. Il s’agit de lire l’Acadie Nouvelle chaque jour pour se rendre compte de cette situation.

Que faire pour freiner toute cette violence dans notre société dans les années à venir? J’aimerais pouvoir vous dire que j’ai la réponse. Hélas non!

Marcel Arseneau

Moncton