Un enjeu linguistique, vraiment?

Notre premier ministre tente encore une fois de mettre la faute sur le bilinguisme officiel concernant les difficultés à recruter du personnel dans le secteur de la santé. Il semble prendre plaisir à semer la zizanie entre les deux communautés linguistiques au lieu de s’atteler à la tâche d’agir comme un véritable rassembleur.

À ce que je sache, il n’y a aucun professionnel de la santé unilingue anglophone qui se verrait refuser un poste avec Horizon. Il y a plein de postes de disponibles dans la régie anglophone, ce qui laisse sous-entendre que la pénurie de personnel n’est pas une affaire de langue. Par contre, un unilingue francophone aura plus de difficulté à se trouver un poste chez Vitalité car la clientèle doit être soignée dans la langue de son choix. Il en va ainsi au Nouveau-Brunswick.

Ce que Blaine Higgs omet de dire c’est qu’il est en partie responsable du marasme actuel. Alors qu’il était ministre des Finances, il a instauré le pire régime de pension en Amérique du Nord pour tous les employés du gouvernement. M. Higgs a toujours géré la province comme si l’argent sortait directement de son portefeuille avec comme résultat que le Nouveau-Brunswick est bon dernier aux pays en ce qui a trait aux salaires et aux avantages sociaux dans la fonction publique (en plus des différents programmes sociaux). Il a même démontré une forme de mépris face à l’offre généreuse du fédéral afin d’instaurer des garderies à rabais. Ces garderies seraient pourtant un atout majeur pour attirer de jeunes familles.

La pénurie d’infirmières au N.-B. est certes multicausale, mais l’aspect financier et les avantages sociaux sont des facteurs importants de l’équation. Le recrutement semble de plus en plus difficile. Les jeunes sont moins enclins à se lancer dans cette profession et on peut les comprendre. Les conditions de travail ne sont pas optimales. Les salaires sont moyens et les avantages sociaux ne sont pas avantageux.

Il y a eu un recul au Nouveau-Brunswick sur la façon d’attirer des travailleurs compétents dans la fonction publique versus le secteur privé.

Historiquement, on compensait les salaires moindres par des avantages sociaux alléchants. Le gouvernement conservateur de David Alward a saboté cette donne en instaurant le pire régime de retraite en Amérique du Nord.

Comment peut-on faire miroiter aux jeunes une carrière dans les soins de santé publique en leur expliquant qu’ils devront travailler plus de 40 ans avant de pouvoir bénéficier d’une retraite ou qu’à l’âge de 60 ans, ils pourront toucher seulement 75% de leur pension? Cela n’existe nulle part ailleurs en Amérique du Nord. Je souhaite bonne chance aux recruteurs. Aucune infirmière travaillant dans une autre province ne va venir ici avec de pareilles conditions. Pour ceux qui vont choisir d’épouser la profession, l’option d’aller travailler ailleurs, à meilleur salaire et avec un régime de pension digne de ce nom, va certainement les titiller.

Un autre aspect qui joue en la défaveur des infirmières francophones est certainement l’examen NCLEX. L’injustice envers la minorité linguistique est flagrante depuis que l’AIINB a pris la décision d’accepter un examen provenant des États-Unis avec une traduction douteuse et du matériel pédagogique en anglais. Les chances de réussite des deux communautés linguistiques pour l’accès à la profession infirmière sont nettement inégales.

La réaction du gouvernement est tout autant surprenante. Est-ce qu’il cautionne la façon de faire de l’AIINB par sa lenteur à réagir et à y apporter les correctifs nécessaires?

Le manque d’infirmièr(e)s au Nouveau-Brunswick va malheureusement se poursuivre tant que des mesures majeures ne seront pas apportées. Il est temps d’innover et d’être un chef de file au pays.

Marc Fournier

Caraquet