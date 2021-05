Une bonne nouvelle

Hier, avec les membres de notre bulle sanitaire, nous sommes allés marcher dans cet espace merveilleux qu’est le parc Fundy.

Nous lisons souvent des articles de nouvelles sur les comportements regrettables, voire parfois irresponsables de personnes face aux mesures de précautions pour contrer la pandémie et ses conséquences qui vont de pénibles à mortelles pour beaucoup de personnes.

Lors de cette sortie, pour moi, plutôt exceptionnelle depuis 14 mois, j’ai pu constater combien sérieusement les gens observent les mesures de distances et le port du masque dans les espaces partagés, dont les toilettes. Je n’ai constaté aucun bris sérieux des directives de précautions sanitaires.

Pour moi qui lis les journaux et tout ce que ça amène de négatif, ça m’a fait du bien. Ici, le concept de société existe bel et bien et c’est rassurant pour l’avenir.

Daniel Beaudry

Moncton