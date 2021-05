Après des semaines à voir des gens lancer des pierres à la PDG du Réseau de santé Vitalité, France Desrosiers, que c’est bon de voir le 28 mai, la présidente du conseil d’administration de Vitalité dénoncer dans une publicité le comportement et les propos de certains médias et de groupes activistes, et conclure avec «ÇA SUFFIT!».

Bravo et merci!

Weldon McLaughlin

Tracadie