La communauté acadienne rejettera une révision «statu quo»

Au cours de la dernière année, la question de la révision de la Loi sur les langues officielles (LLO-NB) a fait couler beaucoup d’encre dans les médias de la province. La semaine dernière, les organismes acadiens et francophones provinciaux se sont rencontrés afin de définir une position commune quant au processus de la révision de la LLO-NB. À l’issue de cette rencontre, où plus d’une vingtaine d’organismes ont participé, un consensus clair s’est dégagé: en aucun cas une révision «statu quo» ne sera acceptée par la communauté acadienne et francophone en ce qui concerne la révision décennale de la LLO-NB.

En effet, les organismes soutiennent d’une même voix qu’une révision minimale qui s’apparenterait au «statu quo» serait, en réalité, un recul pour les Acadiennes, Acadiens et francophones de la province. À cet égard, nous pouvons citer en appui le manque de volonté politique d’agir sur la mise en œuvre des dispositions législatives révisées en 2013, dont l’imposition d’obligations linguistiques aux associations professionnelles et la tenue de conférences de presse bilingues, soit deux problématiques qui perdurent. De plus, un « statut quo » créerait un dangereux précédent pour les gouvernements qui se succéderont. Une révision superficielle enverrait aussi un message néfaste à la population que les processus de consultation ne sont pas pris en considération par l’État.

Par ailleurs, les organismes tiennent également à souligner que la LLO-NB actuelle comporte des lacunes importantes au niveau des dispositions entourant le rôle du Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick (CLONB). En effet, son pouvoir de recommandation n’est tout simplement pas suffisant afin de faire avancer l’essence de la LLO-NB et ainsi assurer le respect des droits linguistiques des deux communautés de langues officielles de la province. Par conséquent, les organismes acadiens et francophones réitèrent l’importance de renforcer son rôle et de lui accorder des pouvoirs coercitifs.

Pour ce faire, nous recommandons notamment d’accentuer les pouvoirs du CLONB. Par exemple, le CLONB pourrait lui-même intenter un recours à la suite des conclusions de son enquête. Il pourrait également comparaître devant le tribunal pour le compte de l’auteur d’un recours ou d’une plainte. Ce renforcement des pouvoirs du CLONB devrait aussi être accompagné d’un investissement financier de la part du gouvernement provincial afin d’en assurer sa réalisation.

Les organismes préconisent également des changements qui obligeraient le premier ministre, dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport annuel du CLONB, de déposer à l’Assemblée législative une réponse écrite au rapport dans laquelle il préciserait les mesures que le gouvernement entend prendre afin de donner suite au rapport. Si aucune mesure n’est prise ni envisagée, les raisons pour ne pas donner suite au rapport devront être précisées. Ceci éviterait que le gouvernement balaie du revers de la main le rapport annuel du CLONB, comme il a été le cas lors des dernières années.

Les organismes tiennent à dire une chose pour que ce soit clair: si on n’avance pas, on recule. Puisque la révision de la LLO-NB n’arrive qu’aux dix ans, il est essentiel de saisir cette occasion, non seulement pour revoir le rôle du CLONB, mais aussi pour s’attaquer à des questions primordiales comme la mise en application de la LLO-NB, l’immigration francophone, la langue dans les foyers de soin, la langue de travail dans la fonction publique, la création d’un comité permanent des langues officielles et plus encore. Il existe donc un grand nombre d’enjeux prioritaires que les commissaires et le gouvernement devront explorer d’ici le dépôt d’un projet de loi.

Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB)

Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick (AJEFNB)

Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB)

Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB)

Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB)

Égalité Santé en français (ÉSF)

Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCÉNB)

Fédération des étudiantes et des étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM)

Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB)

Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB)

Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB)

Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)

Société des enseignantes et des enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick (SERFNB)