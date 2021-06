Le prix exorbitant du bois

Douze 2 x 4 et deux feuilles de contreplaqué pour 502$! Pourquoi?

Le prix devrait être 220$. Dans les usines de Kedgwick et Saint-Léonard, les cours débordent de bois de construction. Les camionneurs passent devant chez nous plusieurs fois par jour avec leur grosse cargaison de bois de construction. Qui est responsable de cette augmentation de 100%?

Nous, les consommateurs, ne disons rien et les compagnies remplissent leurs comptes de banque. La province ne fait rien pour défendre les consommateurs. Je crois que nous vivons une conspiration. Le beau temps est arrivé et le pétrole passe de 1$ à 1,31$. On pourrait arrêter de construire et arrêter de se promener, mais nous sommes des consommateurs habitués à dépenser dans un pays plein de ressources naturelles.

Carl Miller

Tide Head