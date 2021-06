Oui à la collaboration, non aux fusions!

Lettre adressée au Premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, et au président du Conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité, David Savoie.

Dans la foulée des déclarations récentes de divers intervenants au sujet des soins de santé au Nouveau-Brunswick, nous avons plusieurs préoccupations et inquiétudes quant aux allusions de fusion de services et de réseaux de santé.

Néanmoins, nous avons pris connaissance des déclarations de la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, à l’Assemblée législative et du ministre Daniel Allain au Centre hospitalier universitaire Georges-L.-Dumont, le 21 mai, à l’effet qu’il n’y aurait pas de fusion. Monsieur le Premier ministre, nous constatons la confiance dont vous faites preuve actuellement envers vos deux ministres qui travaillent avec les deux réseaux Vitalité et Horizon pour trouver des solutions. Toutefois, nous restons très vigilants quant aux intentions du gouvernement. Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, une déclaration officielle de votre gouvernement, comme quoi le sujet de la fusion de services et de réseaux de santé soit définitivement écarté du plan de santé.

Il serait inacceptable de mettre en péril l’intégrité francophone du Réseau de santé Vitalité. Nous vous demandons de réitérer le principe par lequel la langue de fonctionnement du Réseau de santé Vitalité est le français; mais que la langue de service est au choix du patient, soit le français ou l’anglais. De plus, il est primordial de reconnaître le rôle marquant et déterminant que le Centre hospitalier universitaire Georges-L.-Dumont joue comme leader au sein du réseau de santé et de la communauté.

Nous reconnaissons que des efforts de collaboration s’avèrent toujours nécessaires entre les deux réseaux, mais cette collaboration ne doit pas se faire au détriment du respect des droits des patients et de la nécessité pour eux de se faire soigner dans la langue de leur choix. Par ailleurs, selon la Loi sur les régies régionales de la santé, les deux régies ont la responsabilité d’améliorer la prestation des services de santé en français. Nous voulons vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, qu’en tant que communauté de langues officielles, nous avons le droit de gestion de nos institutions.

Nous exhortons également la ministre et le sous-ministre de la Santé à exiger un nouvel examen d’entrée à la profession pour remplacer celui conçu en anglais aux États-Unis qui, depuis 2015, constitue un obstacle pour plusieurs diplômées francophones en sciences infirmières d’accéder à la profession d’infirmière. Votre gouvernement doit intercéder auprès de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick pour que le nouvel examen développé par l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières devienne une alternative.

Monsieur le président du conseil d’administration, nous tenons d’abord à vous féliciter pour votre nomination. Votre plus grand défi sera de rebâtir la confiance tant à l’interne qu’à l’externe sur tout le territoire de la Régie de santé Vitalité, une institution cruciale pour la communauté francophone et acadienne de la province.

Il est pressant que le Réseau de santé Vitalité se mette au travail pour rétablir la confiance et rassurer la population. Le Réseau de santé Vitalité a besoin plus que jamais d’une gouvernance qui saura faire preuve d’un leadership rassembleur dont la vision et les valeurs seront inspirantes pour la communauté. Certains commentaires et publications au cours des dernières semaines ont entaché la confiance envers la gouvernance du Réseau de santé Vitalité.

La gouvernance doit être diligente et réaliste quant aux intérêts supérieurs de la communauté francophone en matière de soins de santé afin d’adopter et d’engager sans tarder des stratégies de recrutement, de valorisation et de rétention de nos professionnels de la santé, notamment les infirmières dont le grand nombre de postes vacants nuit au bon fonctionnement de nos hôpitaux et autres établissements de santé. De plus, il est primordial que la direction du Réseau exerce un leadership constructif afin de diriger adéquatement le réseau francophone. Il est impératif pour la direction de bien comprendre les besoins de la communauté qu’elle dessert et qu’elle soit proactive et présente là où elle doit l’être. Elle doit également partager son plan de santé avec la communauté.

Nous savons toutes et tous que le bilinguisme est un atout pour le Nouveau-Brunswick et il ne faut pas croire qu’il est possible de régler les problèmes du système de santé en faisant fi des réalités distinctes et des besoins spécifiques de chacune des deux communautés linguistiques. L’importance vitale de la langue dans la prestation des soins de santé est un fait bien documenté.

La langue est une composante essentielle dans la qualité et l’efficacité des soins de santé: cette réalité est non négociable.

Les solutions mises de l’avant doivent en tenir compte: il en va de la qualité des soins assurés par les professionnels de la santé et ultimement du bien des patients.

Gilles Beaulieu

Annie Francoeur

Jean-Claude Basque

Jean-Luc Bélanger

Armand Caron

Gérald Clavette

Hector Cormier

Dr Luc Cormier

Frederick Dion

Roger Doiron

Michel Doucet

Danielle Dugas

Jeanne d’Arc Gaudet

Aldéa Landry

Jean Lanteigne

Marcel Larocque

Denis Losier

Dr Marcel Mallet

Rosella Melanson

Jean-Marie Nadeau

Jean-Pierre Ouellet

Bernard Richard

Elvy Robichaud

Pierrette Robichaud

Jean-Claude Savoie

Jean-Guy Vienneau

Jeannot Volpé

Rino Volpé