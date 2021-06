Un vaccin contre le complotisme

Le complotisme, c’est l’attitude qui consiste à soupçonner toute information dominante en disséminant ses variants.

Les complotistes ont réussi à faire croire aux Américains que Joe Biden a été élu président frauduleusement et que Donald Trump est un envoyé de Dieu. Pour eux, tout est mensonge et les autorités, mêmes médicales, nous manipulent.

Si nous voulons sortir de la pandémie et vivre paisiblement au-delà des divergences, nous devons demeurer d’accord sur les faits importants. Les complotistes minent la confiance à un vivre-ensemble harmonieux.

Comment faire face aux complotistes?

Je propose d’abord une vie saine: «Mens sana in corpore sano.»

Voltaire en donne un exemple frappant. Candide cherche le bonheur autour de la Terre pendant que Cunégonde l’attend sans rien faire, Candide sera heureux, écrira Voltaire, en travaillant dans son jardin, car le travail éloigne de Candide trois grands maux: l’ennui, le vice et le besoin.

Le plus important, c’est de raviver notre désir de la transparence et du respect dans les échanges de nos différents points de vue. La vérité, elle est faite pour être partagée, pas pour être détenue par quelques-uns. La vérité éclaire la conscience et donne à chacun le pouvoir de distinguer le vrai du faux.

Confinés que nous sommes, nous devons faire confiance à la vie, envers et contre tout. Vous qui hésitez, faites confiance à la science et allez vous faire vacciner. Le virus court toujours et il est plus fort que tous les doutes. La porte de sortie de la pandémie, c’est le vaccin. Le miracle, c’est que le vaccin fonctionne; il nous rapproche d’une vie normale.

Léon Robichaud

Shippagan