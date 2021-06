Les infirmières sont trop dispersées!

En 2020, les infirmières et infirmiers immatriculés (II) du Nouveau-Brunswick ont effectué plus de 353 000 heures supplémentaires et ce nombre a probablement augmenté en 2021. Les II sont appelés à travailler des quarts de travail de 24 heures et la pénurie de personnel infirmier a des répercussions négatives sur les infirmières et infirmiers, les hôpitaux et les foyers de soins de la province. Laisser les II sans soutien n’est plus une pratique acceptable.

Le manque de ressources humaines n’est qu’une des raisons pour lesquelles l’Hôpital mémorial de Sackville devra réduire ses services d’urgence jusqu’en septembre et pour lesquelles d’autres établissements pourraient devoir en faire autant.

Malheureusement, la prestation des services de soins de santé dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick continuera de souffrir en raison du manque de planification des ressources humaines et du manquement au devoir de la part des responsables. Les II et les IP se sentent coupables, anxieux(ses) et fatigué(e)s à cause du manque de planification du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour ce qui, nous le savions, deviendrait une crise et qui est en fait devenu une crise chronique. Le nouveau mandat des II et des IP est de « faire plus avec moins », ce qui entraîne des réclamations auprès de Travail sécuritaire NB, de l’épuisement professionnel et des congés pour cause de stress.

Nous savons que les fermetures temporaires ou le fait que les Néo-Brunswickois soient redirigés vers d’autres hôpitaux sont frustrants et décourageants; cependant, il ne s’agit pas de politique ou de langue. Le débat porte sur des êtres humains professionnels et compatissants qui, en tant qu’infirmières et infirmiers immatriculés et praticiens, se sont donnés entièrement et qui n’ont plus rien à donner sans devenir eux-mêmes des patients. Le fait que les II et les IP soient continuellement incapables de respecter leurs normes de soins ou leur code de déontologie, ou les deux, a un impact négatif sur la main-d’œuvre infirmière. Les II et les IP sont formés et savent utiliser leur expertise pour évaluer, collaborer, diagnostiquer et traiter – un travail qui devient impossible en raison de leur faible nombre.

Le SIINB n’est pas en faveur de la fermeture d’établissements de soins de santé ou de régies régionales de la santé, mais nous nous engageons totalement à protéger nos très apprécié(e)s II et IP qui se dévouent pour prendre soin de leur collectivité et du Nouveau-Brunswick. Si cela signifie demander à Vitalité et à Horizon de mettre temporairement en commun un groupe d’IA et/ou d’IP qualifiés afin de fournir des soins sécuritaires aux patients, ou de suspendre temporairement certains services en raison d’un manque de ressources humaines, alors tout le monde conviendra qu’il n’y a qu’une seule bonne réponse à cette urgence imminente.

Les infirmières et infirmiers sont trop dispersés, c’est un fait.

Paula Doucet

Présidente du SIINB