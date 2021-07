Crise du logement au Nouveau-Brunswick

En mai 2021, le gouvernement du Nouveau-Brunswick sort un rapport intitulé Examen de la situation du logement locatif au Nouveau-Brunswick. Dans ce rapport, plusieurs recommandations ont été faites dans le but d’améliorer l’accès aux logements sécuritaires, abordables et de qualité. Ce rapport reconnaît aussi qu’il a des enjeux particuliers quant à l’accès ou au maintien d’un logement pour de nombreux groupes dont les personnes à faible revenu, les familles avec enfants, les personnes avec un problème lié à la santé mentale, les étudiantes et étudiants, les nouveaux arrivants, les femmes en situation de violence et les familles autochtones. Cependant, le gouvernement du Nouveau-Brunswick continue de ne pas reconnaître qu’il y a une crise du logement. Il ne recommande pas n’ont plus d’imposer des mesures de contrôle et de réglementation telles que le contrôle des loyers en préférant laisser libre cours au marché privé.

Cette situation nous invite à mieux comprendre comment il est possible de réfléchir aux solutions pour répondre à cette crise du logement. Pour l’OCDE, avoir un logement abordable contribue à contrer la pauvreté ainsi qu’à promouvoir l’égalité des chances et l’inclusion sociale. Avec la hausse des loyers qui se produit maintenant, même les locataires de classe moyenne ne sont pas épargnés par ces difficultés liées au logement. Comme Statistique Canada l’indique dans un rapport publié en 2020, 1.6 million de Canadiennes et Canadiens éprouvent des défis quant à leur logement, soit le fait de vivre dans un lieu qui est inapproprié, inadéquat et inabordable parce qu’il requiert, entre autres, des réparations majeures, qu’il y a un nombre insuffisant de chambres ou encore que le coût du loyer soit plus élevé que le revenu.

Cette crise du logement est souvent abordée de deux manières, une qui renvoie au libre marché et l’autre qui privilégie l’engagement de l’État. La première conçoit les défis liés au logement comme un simple manque de loyers disponibles. Pour résoudre la situation, il s’agit de laisser le marché privé s’occuper de cette crise en confiant aux propriétaires/développeurs la responsabilité d’augmenter le nombre d’habitations. Dans cette perspective, il faut faire confiance au marché permettant à l’État de se désengager, de ne pas établir de réglementation et surtout de ne pas trop investir dans les logements sociaux. Cependant, cette position soulève quelques enjeux quant au non-respect des droits des locataires dont augmenter les loyers de manière importante. De plus, certains négligeront tellement les logements les rendant presque inhabitables, contraignant les locataires à partir. Cela leur permettra par la suite de rénover et de louer plus cher, ce qui est connu sous le terme «rénoviction». D’autres propriétaires aviseront les locataires sur leur intention d’utiliser leur loyer pour des fins personnels ce qui se nomme «expulsion pour usage personnel». Donc toutes des stratégies qui placent les personnes en location dans des situations difficiles.

La deuxième manière pour contrer la crise du logement consiste à voir l’engagement de l’État dans une perspective de bien social ou encore de droits humains. Avoir accès à un logement décent est essentiel pour le bien-être des personnes et favorise aussi la participation de ces dernières dans leur communauté. Avoir un logement adéquat est une question de dignité humaine et tous les individus devraient y avoir accès. Selon cette perspective, il faut mettre en place une réglementation quant au logement, trouver des manières de contrer les stratégies d’éviction de certains propriétaires et aussi et surtout, construire des logements abordables et des logements sociaux. Il s’agit aussi de reconnaître que les populations touchées par cette crise du logement sont souvent celles qui sont les moins privilégiées dans notre société.

Les conséquences d’un manque de logement abordable ont une incidence sur la pauvreté, l’itinérance, l’éducation, la santé ainsi que sur l’individu, la famille et la qualité de vie de la communauté. En ce qui concerne l’éducation, comme professeures universitaires, cette situation nous préoccupe, parce qu’au-delà de l’accès au logement, il s’agit également de l’accès à l’éducation postsecondaire. Selon nous, cette situation pose des risques et met en péril le droit à l’éducation. Comment les étudiantes et les étudiants qui habitent loin des institutions universitaires arriveront-elles et ils à assumer ces coûts exorbitants des logements?

Isabel Lanteigne et Lise Savoie

Moncton