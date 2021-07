La récente déclaration publique du président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Alexandre Cédric Doucet, en appuie à la demande de la Nation Walostoqey de redonner le nom de Wolastoq à la rivière Saint-Jean, illustre le défi de démocratie représentative dans lequel se trouve aujourd’hui la Nation acadienne.

«En tant que structure officielle de représentation politique de la population acadienne et francophone vivant au Nouveau-Brunswick, la SANB appuie sans réserve cette demande», affirme M. Doucet dans son communiqué.

Il ajoute ensuite que «en 1604, l’explorateur français Samuel de Champlain a rebaptisé le fleuve Saint-Jean parce que son navire avait atteint l’embouchure de la rivière le 24 juin, soit la journée de la Saint-Jean-Baptiste. Avec du recul, ce changement était complètement inutile et a contribué à effacer l’histoire et la présence des peuples Autochtones sur le territoire. En tant qu’héritière culturelle de Champlain, la SANB a l’obligation morale d’appuyer la demande de la Nation Wolastoqey, afin que cette injustice soit rectifiée le plus rapidement possible».

La SANB a aussi l’obligation de faire preuve de discernement lorsque confrontée à de telles demandes qui relèvent de l’identité culturelle de notre peuple.

Laissons de côté le bienfondé et le mérite du peuple Wolastoqey (Malécite) de vouloir se réapproprier ce symbole d’affirmation identitaire. Il ne fait aucun doute que l’appellation autochtone de cette rivière devrait figurer et être présentée, officiellement, dans le paysage linguistique du Nouveau-Brunswick.

Contrairement à l’affirmation de M. Doucet, cependant, nous n’avons nul besoin d’effacer dans nos registres officiels le nom français de «rivière Saint-Jean» pour y arriver. À notre connaissance, ni le fondateur de Port-Royal et de Québec, Samuel de Champlain, et ni la journée de la Saint-Jean-Baptiste sont associés aux tragédies subies par le peuple Wolastoq.

L’horrible histoire des pensionnats, faut-il le rappeler, relève d’une vision institutionnelle qu’entretenaient l’Empire britannique, et le Canada par la suite, à l’endroit des populations conquises ou colonisées. Plusieurs peuples du monde ont été la cible de ces politiques d’effacement culturel, l’Acadie n’étant pas insensible à ces atrocités.

La décision de la SANB d’adhérer à une demande de «canceller» un symbole aussi important et vivant de notre histoire, en réaction à cette quête d’affirmation, nous surprends donc énormément. Empreint autant de rectitude politique que d’une marque sincère d’amitié entre peuples, le geste illustre à nouveau la nécessité de revoir les mécanismes de représentation politique du peuple acadien.

Daniel LeBlanc, administrateur

Projet de l’Assemblée nationale de l’Acadie