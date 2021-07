Tracadie: unie dans la désillusion, oui je le veux!

Un conseil uni avec son maître… oups! avec son maire. Et oui, tous à l’unisson dans la justification et l’intimidation.

Pour garder un conseil uni, on musèle le questionnement de certains conseillers par de l’argumentation, de la justification et de l’intimidation pour une durée d’environ 20 minutes lors de la dernière réunion ordinaire du 28 juin de la municipalité régionale de Tracadie que vous pouvez visionner sur Youtube.

Une conseillère questionne l’impact sur les finances de la municipalité et des conséquences sur les citoyens à propos des augmentations de salaire que les conseillers veulent se voter.

M. Le Maire change de ton, argumente, justifie et intimide avec pleins de propos qui laisse à désirer, mais enfin… C’est à la fin de son monologue qu’il émet le commentaire suivant: «S’il y a des membres du conseil qui ne sont pas à l’aise et qu’ils votent contre, vous pouvez aussi refuser l’augmentation de salaire. Je verrais mal que quelqu’un vote contre la résolution et bénéficie de l’augmentation de salaire pour le simple fait que si tu n’es pas d’accord avec l’augmentation, pour quelle raison la majorité du conseil va décider et que la rémunération est donnée, et c’est mon point de vue, si on est d’accord, c’est parce qu’on l’accepte, si on est contre, on la refuse.»

Pardon! Une des rares conseillères qui semble s’être posée des questions sur le bien commun et la plus expérimentée de tous autour de la table se fait dire une telle réplique de la part du maire, et repris par plusieurs conseillers, c’est à ni rien comprendre. Le conseil vote pour une hausse salariale pour le conseil et le maire et non pour une hausse de salaire individuellement. M. le maire s’est rendu compte qu’il était allé trop loin puisqu’il s’est repris par la suite en mentionnant: «En réalité, si vous êtes à l’aise, ou pas, d’accepter ou non la hausse, de voter pour ou contre ça appartient à l’individu. Ça appartient aux gens d’être en mesure de dire ce qu’ils pensent, d’argumenter et d’accepter ou non les résolutions. Il y a personne qui va en juger par rapport à ça». Aucun jugement vous avez dit?

Et pour en rajouter, comme les deux conseillers qui ont osé émettre un commentaire contradictoire à celui de M. le maire sont du secteur urbain, on mentionne que l’on pourrait compenser la hausse salariale des conseillers et du maire en abolissant les sièges des représentants urbains. Quelle interprétation donner à tout ceci? À chaque décision amène une conséquence et avec de tels idéaux, ce n’est pas seulement les sièges des conseillers urbains qui risquent de disparaître, mais le cœur même de la municipalité. J’ose espérer que vous ne me donnerez pas raison par vos futurs agissements.

M. le maire et chers membres du conseil, posez-vous la question suivante: quelle est la nourriture d’une passion saine?

Ginette Saulnier

Tracadie