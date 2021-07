Une proposition qui frise l’indécence

M. Gravel,

Voilà déjà plusieurs jours que je me demande de quelle façon réagir face à la récente décision concernant l’augmentation substantielle du salaire du président de la SANB adoptée par des membres à l’AGA du 23 juin dernier. L’Éditorial que vous signé le 28 juin m’en fournit l’occasion.

Il est curieux de voir que dans un même texte, vous utilisez des arguments contradictoires. Pour justifier une augmentation de la rémunération accordée à la personne qui occupe le poste de maire de Tracadie, vous faites référence à une grille d’analyse fournie par l’AFMNB. Vous reprochez à la conseillère Savoie de tomber dans l’arbitraire puisqu’elle ne dit pas «comment déterminer ce qui trop ou pas assez». Là-dessus, je suis d’accord avec vous.

Or voilà que pour appuyer la décision prise à l’AGA de la SANB d’accorder une augmentation substantielle du salaire (sic) du président, vous acceptez que celle-ci ne semble pas basée sur une grille d’analyse. Ainsi, n’est-ce pas là une décision arbitraire prise par des membres de la Société d’accorder cette augmentation à son président?

Peut-être que les membres du CA avaient fait du travail en amont et si c’est le cas, il aurait fallu le dire et l’expliquer. C’est peut-être de cette étude qu’est venue la proposition d’offrir au président siégeant une prime à la performance de 2400$ par mois. Voyant que cette proposition n’était pas populaire parce qu’incompréhensible, on s’est empressé d’arrondir le tout et de proposer une somme globale de 75 000$. Il me semble que c’est là un bel exemple d’une somme arbitraire.

Selon ce qui a été rapporté dans l’Acadie Nouvelle, des membres du CA ont cherché à justifier une telle augmentation par la performance et la présence soutenue du président aux affaires de la Société pendant la dernière année. On mentionne que c’est un travail à temps plein en sous-entendant que le président actuel l’a fait à plein temps. Or comment cela est-il possible? Monsieur Doucet vient de terminer ses études en droit le mois dernier. Des études à plein temps et des études ardues s’il y en a. Alors comment est-ce humainement possible d’avoir deux occupations à plein temps? Et qu’en sera-t-il de sa disponibilité «à temps plein» durant la prochaine année s’il décide de faire sa cléricature et de passer ses examens du barreau?

On me reprochera de personnaliser le débat sur cette question au président actuel. Mais comment faire autrement quand on comprend que cette augmentation a été modelée pour lui. On n’a pas adopté une politique ou une grille d’analyse pour guider les décisions du CA dans les années à venir. On a accordé une augmentation à monsieur Doucet, selon ses besoins me dit-on. Pour les prochaines années et les prochains présidentes et présidents, on avisera.

Cela frise l’amateurisme. La chose décente à faire est de refuser cette augmentation en raison de la façon dont elle a été proposée et d’exiger une étude plus approfondie et surtout, surtout, plus de transparence sur la question. Autrement, cela frise l’indécence.

Je termine en rappelant que, tout comme le reste du CA, la présidence de la SANB est occupée d’abord et avant tout par une personne bénévole. La SANB, comme bien des organismes, verse une indemnité monétaire en guise de dédommagement pour le temps et les efforts que cette personne accorde à l’organisme. Même si la personne est souvent sollicitée, ce n’est ni un emploi, certainement pas un emploi à plein temps, donc pas un salaire proprement dit. On n’est pas dans le PDG. On occupe le poste tout le temps mais on n’est pas, et ne devrait pas, être accaparé tout le temps par la tâche. On ne fait pas dans la micro-gestion. Il y a une équipe de professionnels pour cela – un DG qui a la responsabilité de gérer l’organisme et d’assurer le suivi aux décisions du CA. Dans le cas de la SANB, il est appuyé par trois autres personnes à temps plein et d’autres agents dans divers projets. Nommons, et disons les choses comme elles le sont.

Linda Haché

Haut-Shippagan

Membre de la SANB depuis les années 1970