Édouard Allain

Hanwell

Je lis toujours avec grand intérêt les chroniques de Françoise Enguehard et je suis toujours impressionné par son sens du discernement et son bon jugement. Son commentaire du 16 juillet reflète de façon brillante la pensée de bien des francophones au sujet de la nomination de Mme Mary Simon au poste de gouverneure générale. Même si on se retrouve dans une position «honni soit qui mal y pense», la question se pose: est-ce qu’il n’existait aucun autre candidat autochtone pouvant s’exprimer en français?

Bravo Mme Enguehard en merci pour votre approche terre-neuvienne francophone à nos enjeux canadiens. C’est une belle combinaison!