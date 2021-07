Marcel Arseneau

Moncton

Robert Lagacé, le journaliste spécialisé dans les sports à l’Acadie Nouvelle connaît le hockey mieux que moi et de loin. Ses nombreux écrits sur le sujet et les autres sports et loisirs en sont la preuve.

Je suis inquiet pour l’avenir du Titan à Bathurst. Ça ne regarde pas bien. L’assistance aux parties a diminué et des actionnaires se sont retirés.

J’habite à Moncton depuis deux ans. Et je dois vous avouer que j’allais rarement aux parties du Titan lorsque j’habitais à Campbellton. Pourtant, c’était un bon calibre de hockey.

Je me rendais aux parties des Tigres de Campbellton. C’était tout proche de mon domicile et je n’avais pas à me préoccuper des orignaux sur la route le soir. J’avais toujours peur de frapper un orignal lorsque je voyageais entre Bathurst et Campbellton en soirée.

Si le Titan quitte Bathurst, un groupe ou un individu pourrait faire une demande à la ligue Junior A des Maritimes pour une franchise. C’est un calibre de hockey intéressant et ça ne coûte pas une fortune pour mettre une équipe sur la glace.

Les gens de la région de Bathurst et de la Péninsule acadienne ont certainement pensé à cette option, soit de faire une demande pour avoir une équipe dans le Junior A. J’espère que le hockey d’un calibre intéressant va continuer de vivre à Bathurst.