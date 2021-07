Énergie propre: des tas de questions sont réponse

Ann McAllister

Rothesay

Dans le reportage du 22 juillet de Jacques Poitras, de CBC, le ministre de l’Énergie du Nouveau-Brunswick, Mike Holland, défend le maintien de la centrale au charbon de Belledune au-delà de 2030, affirmant que c’est la seule façon pour la province d’atteindre les objectifs en matière de gaz à effet de serre sans avoir à construire une nouvelle centrale coûteuse au gaz. Dire que le ministre est mal informé est un euphémisme.

La nécessité de construire une centrale au gaz de 1,5 milliard $ semble être une menace sans fondement, car aucun gazoduc ne passe à moins de 250 kilomètres de Belledune. Le ministre prévoit-il d’ajouter un gazoduc à sa liste d’épicerie?

De même, les espoirs placés dans les petits réacteurs nucléaires modulaires (RNM) comme solution climatique d’Énergie NB sont déplacés. Les SMR n’ont pas fait leurs preuves, leur analyse de rentabilité est douteuse et, même s’ils réussissaient, ils ne commenceraient pas à réduire les émissions de carbone avant le milieu des années 2030, ce qui est trop tard pour nous sauver des pires impacts de l’urgence climatique.

Selon l’économiste Amory Lovins, les SMR réduisent moins de carbone par coût unitaire d’énergie que les énergies renouvelables en raison de l’absence d’économies d’échelle et des coûts liés au combustible, à la sûreté et à la sécurité, ainsi qu’à la gestion des déchets radioactifs. De plus, l’argent perdu dans des projets nucléaires expérimentaux ne peut pas être dépensé dans des énergies renouvelables éprouvées.

Alors que le gouvernement Higgs semble incapable d’élaborer un plan énergétique autre que le charbon, le pétrole, le gaz et le nucléaire, Chris Rouse, un expert en systèmes industriels, a élaboré un plan d’affaires pour Énergie NB qui permettrait de faire passer son électricité à 95% d’énergies renouvelables en 15 à 20 ans tout en maintenant des tarifs abordables, en éliminant progressivement l’énergie nucléaire coûteuse et en remboursant la dette d’Énergie NB.

Pourquoi le gouvernement du Nouveau-Brunswick fait-il la chasse aux réacteurs SMR non éprouvés alors que l’énergie renouvelable, l’efficacité et le stockage sont des technologies matures immédiatement disponibles qui peuvent être construites beaucoup plus rapidement et à moindre coût que le nucléaire, sans laisser de déchets radioactifs à nos descendants?