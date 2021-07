Il y a trop d’inconnus pour déclencher une élection fédérale

Charles S. Shaver

Ottawa

Justin Trudeau est sur le point de déclencher des élections. En vertu de la loi, cela signifie que le parlement sera dissous pendant 36 à 50 jours. Beaucoup peut arriver pendant une période si longue.

Je suis interniste général, pas avocat. Bien que je sois né à Montréal, j’ai vécu pendant 24 ans aux États-Unis et je n’ai jamais étudié le système parlementaire à l’école secondaire ou à l’université. J’imagine que de nombreux nouveaux Canadiens sont dans la même situation. Voici ce que j’ai appris grâce à mes recherches sur internet.

Au cours de la période où le Parlement est dissout, les lignes directrices du Conseil privé stipulent que «le gouvernement ne peut pas présumer qu’il obtiendra la confiance de la Chambre des communes après l’élection, il doit faire preuve de retenue». Il s’agit de la «Convention de transition». Bien que le gouvernement doive avoir carte blanche pour faire face aux catastrophes naturelles, ses activités dans les questions de politique, de dépenses et de nominations doivent être limitées aux affaires «courantes, non controversées ou urgentes et dans l’intérêt public».

Trois domaines principaux sont maintenant très préoccupants: la stimulation de l’économie et l’ouverture de façon ordonnée de la frontière entre les États-Unis et le Canada, la gestion des catastrophes naturelles comme les feux de forêt et la réaction aux recrudescences possibles de la pandémie de COVID-19.

Perrrin Beatty de la Chambre de commerce du Canada a récemment fait l’avertissement suivant: «Lorsque nous nous approchons d’une élection, les gouvernements ont tendance à s’arrêter. Ils ne veulent pas prendre de décisions importantes.»

Encore une fois, le Conseil privé déclare que, lors d’une élection, le gouvernement doit «éviter de participer à des activités gouvernementales très médiatisées au pays et à l’étranger, comme des rencontres fédérales-provinciales-territoriales, des voyages internationaux et la signature de traités et d’accords».

Justin Trudeau a vaguement promis de permettre aux Américains entièrement vaccinés d’entrer au Canada d’ici la mi-août et à ceux d’autres pays d’ici septembre. Compte tenu du nombre accru de cas aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni, toutes ces ententes seront-elles entièrement signées avant qu’il ne déclenche une élection?

En raison des changements climatiques, plus de 800 personnes en Colombie-Britannique sont décédées d’hyperthermie et il y a maintenant environ 300 feux de forêt à la fois (plus d’autres en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et dans le nord de l’Ontario). Ottawa fournit un soutien à l’évacuation et un soutien aérien. Pourtant, selon Cordy Tymstra et autres sur la gestion des feux de forêt, «environ 10% des situations d’urgence au Canada nécessitent un engagement et une assistance du gouvernement fédéral. Lorsqu’une situation d’urgence a des conséquences à l’échelle nationale, le gouvernement fédéral peut, avec l’autorité législative, intervenir ou partager la responsabilité de la direction.» Que se passe-t-il lorsque le parlement est dissous?

Le Canada a maintenant vacciné une proportion légèrement plus élevée de sa population que celle des États-Unis, où, dans 12 États, moins de 40% des personnes sont entièrement vaccinées. Comme l’a conclu la Dre Rochelle Walensky, directrice du CDC, «cette pandémie devient celle des non vaccinés». Les taux de COVID-19 sont en hausse dans les 50 États et les taux de cas ont augmenté de 70% en une semaine. Pourtant, le taux de vaccination de la Colombie-Britannique est similaire à celui du Kentucky, celui du Québec à celui de l’Indiana et celui de l’Ontario à celui de la Californie. Le comté de Los Angeles a récemment signalé la plus forte augmentation de nouveaux cas depuis mars et imposera à nouveau le port obligatoire du masque.

Je rappelle que, le 1er juin, il n’y avait aucun cas actif au Yukon, dont le taux de personnes entièrement vaccinées est de 72%. Cependant, le 6 juillet, il y en avait 360, chiffre qui est passé à 480 le 13 juillet. La Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan ont éliminé la plupart des restrictions. Il reste à voir combien de cas se produiront quelques semaines après le Stampede de Calgary. On se serait attendu à ce que les athlètes olympiques soient entièrement vaccinés. Ils ont passé des tests de dépistage de la COVID-19 avant de se rendre à Tokyo et à l’arrivée. Pourtant, jusqu’à présent, 58 ont obtenu un résultat positif. La médecine n’est pas une science exacte. Israël, auparavant un modèle, connaît une résistance de la variante delta aux vaccins. Comme l’a déclaré le nouveau premier ministre Naftali Bennett, «si vous espériez que les vaccins seuls résoudraient le problème, ils ne le feront pas».

Pendant la période d’élection, bien que les députés fédéraux reçoivent leur salaire, ceux qui ne sont pas des ministres de cabinet n’ont pas de statut juridique.

De plus, si la pandémie ou une catastrophe naturelle nécessitait une action urgente, rappelez-vous que la Loi sur les mesures de guerre a été remplacée en juillet 1988 par la Loi sur les mesures d’urgence. Cette dernière diffère de la première dans le fait que toute loi temporaire est assujettie à la Charte des droits et libertés et, surtout, «une déclaration d’une urgence par le Cabinet doit être examinée par le Parlement».

Il est très opportuniste pour les Libéraux de déclencher une élection précoce, inutile et non désirée. Dans l’intérêt de tous les Canadiens (66,9% qui ont voté contre eux lors de la dernière élection), il y a trop d’inconnus au cours des prochains mois. Nous devons conserver la capacité de rappeler le parlement pour une séance d’urgence afin que les députés d’arrière-ban et de l’opposition aient une tribune pour discuter et remettre en question les politiques et les initiatives de financement, et puissent demander des comptes au gouvernement de Trudeau.