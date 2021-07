La place du français au Canada

Rachelle Landry

Moncton

La gouverneure générale du Canada est «atteinte» d’un bilinguisme inhabituel. Les règles ne sont plus les mêmes. Mme Simon a appris l’anglais contre son gré ou sans rendre compte, comme moi, et, comme moi, sa seule autre langue est sa propre langue. Je peux facilement la comprendre. Je respecte la gouverneure générale et je lui serais reconnaissante d’apprendre quelques mots de français, mais je me sentirais très mal à l’aise de lui en demander plus.

Je peux cependant en demander plus au gouvernement fédéral. Il a maintenant la responsabilité de nommer un Autochtone ayant le français comme deuxième langue à un gros poste important dont tous les anglophones du pays parleront. Je le remercie à l’avance.

Les Autochtones, les Acadiens et les Québécois ont quelque chose en commun sur le plan linguistique. Ils apprennent tous l’anglais parce que c’est la langue dominante du pays voisin et de leur propre pays. L’Amérique du Nord aurait pu être française, mais elle est anglaise. Si les Autochtones avaient été armés et organisés, nous parlerions peut-être tous leurs langues.

Pendant les années 1960, le Canada est devenu officiellement bilingue et le Québec s’est séparé du reste du Canada français. C’est en partie pour cette raison qu’il s’approprie aujourd’hui Radio-Canada. Je suis assez vieille pour me souvenir de l’époque où on parlait des Canadiens au lieu des Québécois sur les ondes de Radio-Canada. On avait l’impression que ça nous parlait. Aujourd’hui, on ne les écoute presque plus. On préfère TV5.

Comme l’a dit un poète acadien bien connu, le Québec est «une province qui se prend pour un pays». Il n’est pas un pays, aux yeux des autres pays du monde, et il ne sait pas lui-même s’il veut l’être. Il veut le meilleur des deux mondes: je prends Radio-Canada pour moi, mais si j’ai besoin de ton armée, je t’appellerai.

On ne connaît pas encore la fin de l’histoire, mais ce que j’ai pu observer au cours de ma courte vie insignifiante, c’est qu’en se séparant du reste du Canada français, le Québec a affaibli sa voix. C’est triste à mort. Il sera probablement trop tard quand il en prendra conscience, mais s’il avait gardé des liens forts avec le Canada français, on l’entendrait d’un océan à l’autre quand il gueule au nom de l’égalité du français. Aujourd’hui, il parle presque dans le vide. Pour le Canada anglais, le français, c’est la langue du Québec, non pas la deuxième langue du pays. C’est triste à mort, mais on ne connaît pas encore la fin.