Nicole Tremblay

Grande-Anse

J’ai rarement lu quelque chose d’aussi vrai (La place du français au Canada, Opinion du lecteur du journal du 29 juillet). Je suis née au Québec, mais j’ai passé 47 ans de ma vie hors Québec. Même si mon frère me rappelle que je suis née au Québec, je n’ai aucune affinité avec la Nation québécoise. La gouverneure générale a le droit de ne pas maîtriser la langue française. C’est une femme et elle va l’apprendre. On est passé aux Anglais par le traité de Paris et il faut s’habituer à ce que la majorité soit anglophone. Ça ne nous empêche pas de défendre notre langue. Si le Québec pense qu’il peut survivre économiquement en parlant français seulement, il se trompe. Moi aussi, j’en ai assez de Radio-Canada ou Radio-Montréal plutôt. Même la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine sont ignorées à moins qu’il y ait une catastrophe. J’en ai assez de voir les mêmes faces. Pour ceux qui ont voté Bloc Québécois, avec-vous retourné les 2000$ ou 500$ que vous avez reçus du fédéral? Vous ne pouvez pas vivre sans le fédéral pas plus que nous. Félicitation Rachelle Landry pour avoir si bien dit ce que plusieurs de nous pensent, mais n’ont pas souvent les mots pour l’exprimer.