Le passage à la phase verte marque un moment décisif pour le Nouveau-Brunswick

Blaine Higgs

Premier ministre du Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick vient de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre la COVID-19. Nous sommes passés à la phase verte dans toute la province. C’est un moment dont nous devrions tous tirer une grande fierté.

Lorsque la pandémie a débuté en mars 2020, personne n’aurait pu prédire qu’elle durerait aussi longtemps ou qu’elle en exigerait autant. Les défis ont été nombreux, car les gens ont été séparés de leur famille et de leurs amis, les voyages ont été interrompus et beaucoup ont dû apprendre une nouvelle façon de travailler, s’ils étaient en mesure de travailler au cours de ces premiers jours.

Si quelqu’un nous avait dit, il y a seulement deux ans, que les frontières seraient fermées et que le monde s’arrêterait à bien des égards, nous ne l’aurions pas cru. Pourtant, c’est ce qui s’est passé.

Aussi difficiles qu’aient été ces premiers jours, et aussi éprouvante qu’ait été la vie tout au long de la pandémie, la COVID-19 a révélé à quel point les Néo-Brunswickoises et les Néo-Brunswickois sont résilients, vaillants et attentifs au bien-être de leurs proches et de leur collectivité.

Dans toute la province, nous avons adapté notre vie pour suivre les nouvelles directives de Santé publique, en faisant tout ce qui était nécessaire pour limiter la propagation de ce virus.

Au sein du gouvernement, nous avons mis la politique de côté et créé un comité multipartite du Cabinet composé de représentants de tous les partis afin d’adopter une approche collaborative et non partisane face à la pandémie de la COVID-19. Ce comité a continué de se réunir tout au long de la pandémie, alors que nous travaillions avec Santé publique pour assurer la santé et la sécurité de la population du Nouveau-Brunswick.

Nous n’aurions jamais connu un tel succès en tant que province sans l’appui de tant de personnes agissant pour le bien commun. Ensemble, nous avons relevé les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés et nous les avons surmontés. Les exemples de résilience, de soutien et de gentillesse dont nous avons été témoins au cours de la dernière année et demie me rendent fier et reconnaissant de vivre au Nouveau-Brunswick.

Chacun a une histoire sur la façon dont cette pandémie l’a touché. Certaines de ces histoires sont tragiques, 46 personnes du Nouveau-Brunswick sont décédées de la COVID-19 ou des suites de la COVID-19. Cet état d’affliction demeure, tout comme les souvenirs de ceux qui sont morts, au moment où nous passons à la phase suivante.

Lorsque nous comparons notre province à d’autres provinces et territoires du Canada et à d’autres pays du monde, nous pouvons être fiers. Le Nouveau-Brunswick a fait figure d’exemple pour bien d’autres, au moment où nous gérons la pandémie et prenons les devants dans les efforts de relance afin d’aider notre population et notre province à se rétablir. Tout en respectant les directives de Santé publique, nous avons découvert de nouvelles façons novatrices de maintenir le contact avec nos proches et d’honorer les personnes qui sont en première ligne, et ce, pendant que nous trouvions des moyens créatifs de travailler et de soutenir les entreprises locales.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance des gens dans notre vie – nos proches, nos voisins, nos collègues et nos collectivités. Le cœur de notre province, c’est notre population.

Même si nous sommes maintenant en phase verte, nous encourageons tout le monde à maintenir certaines des pratiques adoptées pendant la pandémie, comme le lavage fréquent des mains. Et certaines personnes choisiront de continuer à porter un masque, même si le gouvernement n’exige plus qu’elles le fassent. Nous devons donner à chacun le temps et l’espace nécessaires afin de prendre ses propres décisions.

Dans les jours à venir, je vous encourage à garder cela à l’esprit alors que nous allons de l’avant et que nous ouvrons nos collectivités et nos entreprises avec précaution.

Et si vous n’avez pas été vacciné, il n’est pas trop tard pour le faire. Nous sommes en bonne position en ce moment, mais la COVID-19 est toujours avec nous. Plus il y aura de Néo-Brunswickoises et de Néo-Brunswickois pleinement vaccinés, plus la protection sera grande, et c’est une bonne chose pour notre province.

Merci à vous, gens du Nouveau-Brunswick, de nous avoir amenés jusqu’ici. En travaillant ensemble, nous avons montré que nous pouvons accomplir de grandes choses, et l’ensemble du Canada l’a remarqué. D’une province qui semblait avoir peu, nous sommes maintenant une province qui a tout.

Que l’ensemble du pays nous voit sous un nouveau jour est merveilleux, mais ce qui est encore plus important, c’est que nous nous voyons ainsi.

Il s’agit d’une période critique pour notre province. Nous devons continuer à tirer parti de la dynamique que nous avons créée pour en arriver à ce stade.

Après tout, si nous avons pu accomplir tout cela, que pourrions-nous encore réaliser?

Pendant que nous y réfléchissons, prenons le temps de célébrer tout ce que nous avons accompli.