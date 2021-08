Restons toujours très vigilants

Depuis le 31 juillet, une partie de la population du Nouveau-Brunswick semble se réjouir de l’assouplissement des mesures sanitaires, mais malgré cette joie légitime, une certaine crainte persiste car une quatrième vague peut subitement nous rendre visite. Elle s’appelle le variant Delta, plus dangereux et sournois que le COVID-19.

Comme un chat intelligent, il nous guette comme l’ont appris récemment les gens de l’Alberta et de la Colombie-Britannique de même que la population américaine. Là-bas, il semble que certains hôpitaux se remplissent plus rapidement et que les nouveaux malades sont dans un état bien plus grave qu’avec le COVID-19.

Depuis l’arrivée de la pandémie dans notre province, au pays ou dans notre fragile planète, je n’ai pas encore réussi à comprendre pourquoi certaines personnes hésitent ou refusent toujours à se faire vacciner. Mon incompréhension l’est davantage quand il s’agit du personnel infirmier qui œuvre dans les résidences auprès des personnes âgées, donc plus fragiles, ou encore dans les hôpitaux. En France, on a réglé la situation. Tout ce personnel doit être vacciné s’il veut continuer à jouir d’un emploi.

Enfin, en dépit des récentes mesures, je crois fermement que dans les lieux publics, il est toujours sage et prudent de porter librement le masque, de se laver les mains, de maintenir une certaine distance des autres et même d’éviter encore les trop grands événements publics sans le port des masques.

Quant aux personnes qui refusent encore de profiter du vaccin, allez-y sans délai. Personne ne vous condamnera d’avoir sauvé vos vies, vos santés et celles des autres.

Alcide F. LeBlanc

Moncton