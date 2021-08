Nous sommes désolés, il n’y a plus de place pour vous enterrer…

Bientôt, certains cimetières afficheront «Complet». Les cimetières sont des endroits où la plupart d’entre nous seront forcés d’habiter pour un certain temps. Cette durée est inconnue. Longtemps! Certainement jusqu’à la fin des temps…

Cependant, la durée des sites d’enterrement désignés est aléatoire. Elle dépend de leur capacité à toujours recevoir de nouveaux occupants dans l’espace défini lors de leur édification initiale. Celui de la paroisse de Caraquet aurait accueilli Amédé Guimont, son premier pensionnaire, le 6 mai 1914.

Donc, ici l’infini rencontre le fini. L’éternel, le temporel. Considérant que la pérennité des paroisses est désormais de plus en plus incertaine, surtout maintenant, celle des cimetières l’est elle aussi. Par exemple, la Nouvelle-Écosse compte de nombreux sites de sépultures perdus le long de ses routes qui sillonnent la campagne. On peut également en voir par ici dans la région des caps entre Grande-Anse et Bathurst. Déjà, quelques paroisses de la péninsule ont pu agrandir leurs cimetières sans trop de branle-bas. Pensons à celui de Pokemouche. Toutefois, plusieurs autres paroisses n’auront pas la chance de trouver un lieu d’agrandissement si facile et adéquat. Le cimetière actuel de Caraquet est quasiment rempli, vraiment presque plein; bientôt on pourrait trouver un écriteau affichant «COMPLET» sur la grille d’entrée principale.

D’après ce que j’ai appris, il semble que leurs agrandissements nécessitent l’aval du diocèse. Cependant, il faut que les paroisses soumettent une proposition pour une approbation préalable. Une fois l’autorisation demandée, il faut attendre la réponse. Entretemps, un curé peut être déplacé ou un terrain envisagé vendu. Combien de temps devrions-nous attendre? Localement, ce sont les comités de cimetière qui gèrent leurs propres lieux de sépultures. Le suivi paraît problématique vu le changement fréquent de curés aujourd’hui ici, demain ailleurs. Les priorités changent elles aussi. Toutefois, le manque d’espaces persiste et devient préoccupant. Que se passera-t-il lorsqu’il n’y aura absolument plus de places disponibles? Où ensevelirons-nous nos morts?

Ici à Caraquet, le terrain où se trouvait jadis le ciné-parc pourrait certainement être envisagé. Le terrassement est prêt, et il est accessible. Les coûts inhérents à l’organisation du site devraient conséquemment être moindres que ceux nécessaires à en préparer un neuf. De plus, le site est également tranquille et vaste. J’aimerais poser la question suivante aux membres des comités qui traitent de ce sérieux problème: combien de fois avez-vous visité votre cimetière cette année? Se pourrait-il que ce ne soit même pas une seule fois? Alors, comment justifier votre expertise à établir des politiques relatives aux cimetières si vous n’y allez pas? Certaines personnes y vont régulièrement, d’autres jamais. Ma voisine s’y arrêtait presque quotidiennement. Les besoins dépendent du nombre de fois où vous allez ou irez le visiter.

Il faut prendre en considération que la plupart du temps, les gens qui fréquentent les cimetières sont des personnes âgées souvent à mobilité réduite. Pourquoi empêcher le libre accès aux gens qui veulent aller se recueillir sur la tombe d’un être cher? Pour quelles raisons faut-il faire subir aux bonnes gens les conséquences des méfaits de fêtards mal élevés? Une amie a eu la générosité, le courage et la témérité de faire le relevé exhaustif de plus des 3000 morts ensevelis dans le cimetière actuel de Caraquet. Elle a remis son remarquable dossier au presbytère de sa paroisse il y a plusieurs années déjà. Il serait essentiel que son précieux document soit enfin rendu accessible de manière à faciliter le repérage des sépultures. Plusieurs personnes ne peuvent pas retrouver le tombeau d’un individu recherché, hélas. Aujourd’hui, ces renseignements pourraient facilement être accessibles en ligne comme c’est le cas de plusieurs cimetières. La compilation est déjà prête. Un index des sépultures et de leur emplacement à l’entrée serait incontestablement utile.

Léopold L. Foulem

Caraquet