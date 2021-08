On fait une croix dessus!

Lors de la réunion extraordinaire de la Municipalité régionale de Tracadie qui a eu lieu le mercredi 28 juillet, une proposition fut amenée à la table du conseil afin que la municipalité reprenne l’entretien du cimetière des Fondateurs situé sur la rue Saulnier Est. Le résultat des votes est à égalité, alors M. le Maire doit trancher. Sans surprise, il vote contre en justifiant que la municipalité n’a pas les effectifs et l’argent nécessaires pour cet entretien. Pour ce qui est de la plupart des conseillers qui ont voté contre, ils apportent comme argument que leur cimetière respectif ne sont pas entretenus par la municipalité, ils mettent donc celui des Fondateurs au même niveau que tous les autres cimetières.

Cet argument n’a pas sa place. Et Philippe Ferguson a très bien expliqué l’aspect unique de ce cimetière dans sa lettre d’opinion en date du jeudi 22 juillet. Il explique: «Au début des années 1800, on y retrouvait une chapelle (…), il n’y avait pas d’autre église dans la région immédiate de Tracadie, la paroisse s’étendant de Pokemouche à Néguac (…), là où reposent nos premiers prédécesseurs, au cimetière des Fondateurs».

À tous ceux qui disent que leur cimetière de leur quartier n’est pas entretenu par la municipalité, les deux autres cimetières de Tracadie ne le sont pas plus. Est-ce trop difficile à comprendre la spécificité de cet endroit, c’est le cimetière de tous nos fondateurs?

Mesdames et messieurs, sachez qu’à l’époque, ce projet fut monté avec l’engagement de la municipalité et de l’investissement de 20 entreprises de la région. Il avait été décidé d’y investir, en premier lieu, pour honorer nos fondateurs et en faire un lieu patrimonial, tout en y faisant un attrait touristique, et ce, sans payer de taxe foncière puisque ce terrain appartenait au diocèse. Si vous n’y avez pas mis les pieds, il serait temps que vous y alliez. Quel beau travail qui fut fait! Quel investissement laissé maintenant à l’abandon! Quelle honte! Est-ce là la vision de la municipalité: on fait un projet et on le laisse à l’abandon, on fait un autre projet et on le laisse lui aussi à l’abandon et ainsi de suite…

Lorsqu’on investit temps et argent dans un projet, ne doit-on pas assumer que nous devons l’entre­tenir par la suite. M. le Maire mentionne que la muni­cipalité n’a pas d’effectif ni d’argent pour l’entretien du cimetière des Fondateurs, mais d’où viennent les fonds pour l’augmentation de sa rémunération de 45 000$ à 75 000$ et de celles des 10 conseil­lers de 15 000$ à 30 000$.

Pourquoi ne parle-t-il pas plutôt d’efficacité et de bonne gestion?

Ginette Saulnier

Tracadie