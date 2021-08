J’ai lu avec intérêt ce très beau supplément de 24 pages inclus dans l’édition du 3 août de l’Acadie Nouvelle. Autant pour les touristes de la province que pour ceux et celles de l’extérieur dont nous sommes, la lecture de ce supplément atteint sa cible: qui n’aurait pas le goût de visiter Shediac après avoir parcouru ces pages?

Très surpris et peiné par contre, de constater l’absence totale de quelque référence que ce soit sur l’artiste acadienne qui a fourni à la ville l’imposante sculpture de l’Arbre historique acadien sur le site de la Maison Pascal Poirier; qui depuis un quart de siècle est celle qui, responsable de sa réfection et de son entretien annuel très exigeants, a permis à la Ville, avec raison, de s’enorgueillir d’être l’hôte du plus gros homard au monde; qui a embelli la ville de Shediac de nombreuses et magnifiques murales; qui a créé de toutes pièces, grandeur nature et en 3D, la magnifique fresque d’un port de pêche des années 50 presque en face du homard géant de l’autre côté du pont; qui a réalisé et, via ses œuvres, continue d’alimenter le Mur de la Renommée de Shediac, et plus encore. Que de fois, la Ville de Shediac n’a-t-elle pas demandé le concours de Monette Léger, cette artiste généreuse de son temps, laquelle n’a jamais compté les heures qu’elle a investies pour embellir sa communauté.

Ce n’est pas comme si ce supplément de l’Acadie Nouvelle avait été pondu par la Ville et son organisme touristique en quelques heures de travail seulement; ceux et celles qui l’ont réalisé ont dû plancher dessus des semaines durant. Et pourtant, nulle référence sur l’artiste ni sur ses œuvres hors-normes, lesquelles font pourtant partie intégrante de ce que la Ville a de plus beau à offrir.

Décidément, nul n’est prophète en son pays… sauf lorsque l’on a besoin d’eux.

Christian Ruby

Lévis, QC