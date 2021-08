Des besoins ignorés

Les 1672 signataires de la pétition relative aux deux ponts qui desservent la localité de Rivière-du-Portage et les communautés environnantes demandent des réponses à ce document. Voici une mise à jour des démarches entreprises.

La pétition a été remise aux trois paliers gouvernementaux.

Le 22 juin, le comité a rencontré le conseil de ville de Tracadie. Nous avons été très bien accueillis, et la municipalité s’est engagée à appuyer nos démarches et à mettre ses ressources à notre disposition. On nous a garanti que Tracadie travaillerait fort sur ce dossier.

Pour ce qui est du fédéral: aucune réponse.

Au niveau provincial, nous avons pu obtenir une réponse écrite de la ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jill Green, réponse qui nous laisse perplexes quant au respect du gouvernement Higgs à l’égard de la population acadienne. On semble nous prendre pour des demeurés.

Voici un extrait du texte intégral: «Étant donné que le Ministère devra accorder une attention particulière à des milliers d’ouvrages d’art de la province dans les prochaines années, il ne peut entretenir que les ouvrages qui jouent un rôle important dans le réseau de transport. Par conséquent, le Ministère ne remettra pas en état ou ne remplacera pas le pont no. 2 de Rivière-du-Portage, mais il étudie la possibilité de rétablir éventuellement la circulation sur les deux voies du pont no. 1 de Rivière-du-Portage (route 370)».

Lorsqu’un pont devient une «œuvre d’art»! Il nous faudrait peut-être aller frapper à la porte du ministère de la Culture…

Le pont no. 2 dont il est question a servi de voie de détournement tout au long de la réfection du pont no. 1, accueillant jour et nuit des véhicules de toutes sortes, y compris les véhicules lourds, les autobus scolaires… S’il était bon pour cet usage, pourquoi devrait-il être «remis en état» maintenant? Où sont les documents attestant de ses déficiences?

En ce qui concerne le pont no. 1, que six communautés utilisent et qui sert de voie de contournement stratégique pour les véhicules d’urgence, la seule chose que l’on peut nous répondre après deux années d’attente, c’est qu’on «étudie la possibilité de rétablir éventuellement la circulation sur les deux voies»… Faut-il se remettre à croire au père Noël?

Il est temps que la mentalité des dirigeants politiques change et que l’intérêt de la population prenne le dessus sur l’intérêt des élections. Où se situent les besoins et intérêts de la population acadienne sur la carte des priorités provinciales? L’avenir nous le dira.

Aldéo Rousselle

Anne Haché

Euclide Haché

Muriel Morisset

Denis Morisset

Rivière-du-Portage