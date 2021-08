La cyberintimidation: un fléau universel

Revoilà un sujet qui est toujours d’actualité: la cyberintimidation.

Cette semaine, en feuilletant le journal, on y parlait de politiciens qui faisaient les frais de menaces de tout genre. Décidément, le problème d’intimidation n’a pas l’air de se dissiper et même qu’il empire, surtout avec toute la technologie à notre portée, pas besoin de se déplacer pour vociférer des injures à ceux qui nous tombe sur la rate. Il suffit d’être installé confortablement sur sa chaise et se laisser aller les doigts sur son clavier et le tour est joué.

Nous avons tous chacun notre opinion sur bien des sujets comme l’avortement, la politique, la religion, l’environnement, et j’en passe. Et c’est tout à fait légitime, car après tout, nous sommes dans un pays libre, démocratique. Et ça peut arriver que les esprits s’échauffent. Il y a des sujets qui suscitent plus de passions que d’autres, et en tant qu’humains, nous ne sommes pas parfaits. Et nous pouvons nous compter chanceux, car dans bien des pays, parler contre la politique ou même la religion peut mener directement à la prison et même à la torture. Mais menacer des gens de violence, voire même de mort ou insulter des parfaits étrangers parce que leur opinion diverge de la nôtre n’a vraiment pas sa place dans une société qui se dit ouverte d’esprit et tolérante.

Personnellement, j’y ai moi-même goûté, car je suis une personne qui n’a pas peur de dire ce que je pense! On prêche aux jeunes, à coups de t-shirts roses que l’intimidation ce n’est pas correct, que ça doit cesser, et dans les cas où il y a même eu des suicides chez des jeunes à cause de ce fléau, on met des psychologues à leur disposition pour discuter des démarches que l’on aurait pu faire ou même des signes que l’on aurait pu détecter pour éviter un tel drame. Chaque jour, des enfants se font intimider dans les écoles et en société, soit parce qu’ils ont un surplus de poids, ou pour leur orientation sexuelle ou simplement parce qu’ils ne cadrent pas dans les standards de beauté idéale que les médias nous bombardent sans cesse, à coup d’images photoshopées, modifiées, ce qui détruit la confiance en soi chez ces jeunes.

Et malheureusement, ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont victimes de cette infamie, mais les adultes aussi. Intimidation en milieu de travail, discrimination par rapport à des convictions politiques ou religieuses, racisme envers les minorités, ça va de mal en pie dans la société! Quelle sorte d’exemple donne-t-on aux jeunes dans toute cette ignominie collective? Et dans tout ce capharnaüm médiatique, ce ne sont pas les sujets de discordes qui manquent! On a qu’à regarder toute la controverse que la COVID-19 a provoquée, avec ces restrictions sanitaires, les vaccins, fermetures de frontières, etc.

Conspirationnistes d’un bord, les provaccins de l’autre, là aussi les couteaux ont volé pas mal bas parmi les internautes. Et c’est loin d’être terminé. Et que penser de la sempiternelle rengaine de certains anglophones envers le peuple acadien?

En ce qui concerne les politiciens, c’est sûr et certain que ce ne sont pas toutes leurs décisions qui font l’unanimité, et nous comme électeurs, nous avons le droit de ne pas être d’accord avec certaines de leurs actions et même de nous indigner. Mais ceci étant dit, ça ne nous donne pas le droit de les dénigrer au point de les menacer eux et même leur famille, car cela est une atteinte directe à la démocratie, qui, par les temps qui courent, est dans des eaux nébuleuses par faute de savoir-vivre et de respect envers notre prochain. Et épargnez-moi la fameuse excuse de la liberté d’expression. L’important n’est pas de toujours être d’accord, mais de pouvoir exprimer son désaccord dans le calme et le respect.

Sylvette Basque

Néguac