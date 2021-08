Enfouis sous le couvre-feu, cachés dans nos masques et empêchés d’enlacer nos proches malades. Cela fait plus d’un an que nous vivons dans ces conditions. Que nous reste-il pour aider l’autre, lui dire notre attachement? Un coup de téléphone, une bonne parole, l’écoute? Tous ces gestes, c’est bien… il nous faut plus.

Nous sommes présentement en pandémie des non-vaccinés, selon les statistiques médicales. À force de tourner sur soi, de refuser la science, chacun risque de ne plus être en phase d’aider un proche, a moins de se faire vacciner.

Le vaccin, moi j’y crois! Et vous?

Léon Robichaud

Shippagan