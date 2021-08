Services de garde: qu’attend donc notre gouvernement?

Le gouvernement fédéral a annoncé, il y a quelques mois, la création d’un système de garde d’enfant national. Une enveloppe de 30 milliards $ a été allouée à ce projet. L’objectif est de réduire les frais de garde d’enfant à 10$ par jour dans tout le pays d’ici 2026.

Aujourd’hui, le Nouveau-Brunswick est la seule province atlantique à ne pas avoir signé d’entente pour le déploiement de ce programme. Pourtant, ce programme permettrait aux familles d’économiser jusqu’à 7669$ par an. Peut-être n’est-ce pas grand-chose pour certain·es de nos élu·es. Mais pour la majorité des gens, c’est beaucoup. Le rôle d’un premier ministre n’est-il pas de défendre les intérêts de la population, plutôt que de s’enfermer dans des stratégies partisanes et idéologiques?

Un système de garde d’enfant permettrait également de créer des emplois, directement (il faut du personnel pour s’occuper des enfants) et indirectement (en permettant aux parents de travailler). En permettant aux parents, particulièrement aux femmes, de travailler, les pays qui ont investi massivement dans les services de garde d’enfant voient des effets positifs sur leur économie. Sur le plan national, la mise en œuvre d’un système de service de garde universel pourrait augmenter le PIB du Canada de plus de 10 milliards $!

Mais les bénéfices économiques sont loin d’être les seuls ni les plus importants (même si ce sont ceux qui parlent le plus à notre cher premier ministre). Un système de garde d’enfant permettrait de réduire considérablement les inégalités de genre et soutiendrait les groupes les plus vulnérables.

Aujourd’hui, les frais mensuels moyens pour faire garder un bébé dans certaines villes de la province atteignent 868$. Difficile à assumer pour la plupart des parents, même quand ils travaillent tous les deux (et on ne parle même pas des familles monoparentales). «Tout mon salaire passe en frais de garderie», nous écrivait il y a peu l’une de nos membres. Résultat? Certains parents, souvent les mères, doivent réduire leur temps de travail et parfois même renoncer à un emploi.

Si, lorsqu’il s’agit d’un choix réfléchi au sein de la cellule familiale, le fait d’arrêter de travailler ne pose pas de problème en soi, c’en est un quand on fait le parallèle avec les chiffres de la pauvreté au féminin. Se retirer momentanément ou définitivement du marché de l’emploi a souvent des conséquences désastreuses sur l’autonomie financière des femmes, particulièrement lorsqu’arrive le temps de la retraite.

Aujourd’hui, au Nouveau-Brunswick, 67% des personnes dont le revenu annuel est inférieur à 20 000$ sont des femmes. Parmi elles, une majorité de femmes jeunes, noires, autochtones ou immigrantes, des femmes qui cumulent les difficultés et peinent à joindre les deux bouts. Offrir des services de garde accessibles et abordables, c’est les soutenir et leur permettre d’occuper leur juste place dans la collectivité.

Un autre argument en faveur de ce programme est celui de l’égalité des chances pour tous les enfants. Des services de garde d’enfant de qualité sont un véritable outil pour l’épanouissement des plus petits et pour leur ouverture au monde et aux autres. Les parents les plus favorisés trouveront toujours le moyen de faire garder leurs enfants dans de bonnes conditions. Mais les autres? Ceux qui ont justement le plus de bénéfices à retirer de la fréquentation d’une garderie? Ce qu’un service de garde peut offrir à ces enfants en termes d’acquisition du langage, de socialisation, de connaissance précoce des codes sociaux, etc., leur sera extrêmement précieux tout au long de leur parcours scolaire et professionnel.

Enfin, et ce sera mon dernier argument, un système de garde d’enfant pourrait inciter les jeunes familles à s’installer au Nouveau-Brunswick. Ne crions-nous pas partout à la pénurie de main-d’œuvre? Mais si nous voulons prétendre être une terre d’accueil, ouverte à l’immigration, nous devons nous donner les moyens de soutenir les jeunes familles qui viennent s’installer chez nous. Nous devons leur fournir les services nécessaires à leur épanouissement au sein de nos communautés.

Nous le voyons, des services de garde d’enfant abordables et disponibles dans les deux langues officielles sont avantageux pour tout le monde, dans les villes comme en milieu rural. Le programme annoncé par le fédéral aura un impact positif sur notre économie, mais également sur l’égalité entre les genres, sur l’égalité des chances pour tous les enfants et sur l’immigration. Qu’attend donc notre gouvernement?

Bien sûr, ce programme de service de garde à 10$ par jour doit se faire en collaboration avec les travailleuses et travailleurs du secteur et doit s’accompagner d’une amélioration de leurs conditions de travail. Bien sûr, il est nécessaire de prendre le temps d’étudier tous les aspects de la question et ne pas s’engouffrer aveuglement dans un tel projet. Mais il s’agit d’une opportunité unique que nous nous devons de saisir là, maintenant.

Julie Gillet

Directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick