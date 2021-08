Renforcer le Canada grâce à l’immigration francophone

Le système d’immigration canadien, même s’il n’est pas parfait, est souvent cité en exemple dans le monde entier. Comme je l’ai souvent dit dans la dernière année, la pandémie a vraiment bouleversé nos vies. Mais la pandémie a aussi renforcé une vérité à propos du Canada: l’immigration est essentielle à sa croissance économique, et vitale pour notre avenir.

Les travailleurs essentiels, y compris ceux du domaine des soins de santé, ont été en première ligne de la pandémie. Ils ont sauvé des vies et, grâce à eux, les familles canadiennes ont pu avoir accès aux produits de première nécessité.

Qu’il s’agisse de prendre soin de nos aînés ou de produire nos aliments, le rôle qu’ils jouent est vital. Bon nombre des personnes qui ont retroussé leurs manches pour jouer ces rôles essentiels sont des immigrants et des personnes qui aspirent à devenir Canadiens.

Après de nombreux mois difficiles, nous commençons enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Alors que notre pays commence à se sortir de l’emprise de la COVID-19 et que nous nous préparons à la reprise économique, nous devons en faire davantage pour ceux qui ont tant donné.

Plus tôt cette année, j’ai annoncé une nouvelle voie d’accès à la résidence permanente pour un maximum de 90 000 travailleurs essentiels et étudiants étrangers récemment diplômés d’un établissement d’enseignement canadien qui se trouvent actuellement au Canada. Étant donné les restrictions imposées aux voyages, nous tirons le meilleur parti des personnes de talent qui se trouvent déjà à l’intérieur de nos frontières. L’envergure, la rapidité et la portée de cette initiative sont sans précédent.

Autre fait sans précédent, cette voie d’accès comporte trois volets réservés aux nouveaux arrivants d’expression française et bilingues – des volets qui n’ont aucune limite de candidats. Nous savons que l’immigration est essentielle à la vitalité de nos communautés francophones et que l’augmentation de l’immigration francophone contribue à assurer la survie de la langue française au Canada.

La communauté acadienne du Canada atlantique est de longue date et unique. L’influence de sa culture s’est fait sentir du nord au sud de la côte atlantique de l’Amérique du Nord, et elle a survécu aux déplacements et aux défis politiques au fil des siècles. L’appui offert aux nouveaux arrivants d’expression française permettra d’accroître la force de la communauté acadienne aujourd’hui et demain. Aider les communautés francophones à prospérer sur les plans économique, social et culturel contribue à l’ensemble du Canada.

Beaucoup de choses ont changé dans la dernière année, mais l’immigration est plus importante que jamais pour la relance à court terme et la prospérité à long terme du Canada. Ce qui constituait, au départ, des changements temporaires pour maintenir l’économie a favorisé l’émergence d’une toute nouvelle façon de voir l’immigration au Canada.

Jusqu’au 5 novembre 2021, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) acceptera les demandes des candidats francophones ou bilingues qui ont l’intention de vivre à l’extérieur du Québec, dans le cadre de trois volets : celui pour les travailleurs temporaires dans le domaine des soins de santé, celui pour les travailleurs temporaires d’autres professions essentielles sélectionnées, et celui pour les étudiants étrangers qui ont obtenu un diplôme dans un établissement d’enseignement canadien.

Marco E. L. Mendicino

Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté