L’Acadie Nouvelle du 11 août n’est pas rassurante pour nous. Il y a l’article «Renforcer le Canada grâce à l’immigration francophone».

Vous pensez que les jeunes familles vont venir s’installer au Nouveau-Brunswick quand les autres provinces offrent les garderies à 10$ par jour au lieu de payer 58$ par jour à Moncton pour un enfant de trois ans et 25$ pour un enfant à la maternelle qui entre en garderie après l’école.

Pour les personnes qui voyagent pour le travail, 1,40$ du litre d’essence quand l’essence au Québec est entre 1,20$ et 1,32$ du litre. On met la faute du prix de l’essence sur le variant Delta. La COVID-19 a le dos large.

On a un premier ministre têtu qui n’est pas le premier ministre de tout le monde, comme il le prétendait avant les élections, qui refuse l’argent du fédéral et qui nous met la taxe sur le carbone sur le dos.

Il est le premier ministre des grandes entreprises. Il pense sincèrement que les touristes vont revenir avec l’essence à ce prix? L’année prochaine, ils iront aux États-Unis. Avec en plus la légionellose qui se répand et dont on ne veut pas divulguer les sources. Je l’ai eu la légionellose l’automne dernier à la suite de deux nuits passées dans un hôtel de Saint-Jean. J’ai eu les mêmes symptômes que ceux de la COVID-19 pendant des mois avant qu’on découvre ce que j’avais. Et le passeport vaccinal! Il ne manquerait plus qu’on ne puisse l’obtenir comme les autres provinces.

Nicole Tremblay

Grande-Anse