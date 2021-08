Un retour possible à la vie normale

Après avoir accompagné une personne paniquée, bouleversée à la pharmacie pour recevoir le vaccin contre la COVID-19, son histoire m’inspire les quelques mots suivants.

La majorité d’entre nous, vivons la pandémie en cherchant à l’affronter d’une façon satisfaisante. Parfois, malgré nos efforts, la crainte l’emporte sur la confiance. Ce n’est pas la question de se faire vacciner qui fait souffrir. Ce qui fait souffrir, c’est la question de le concevoir. En d’autres mots, ce n’est pas le fardeau de la vie qui est pesant, c’est la façon dont nous le portons.

Le retour à la vie normale se fera à partir de notre attitude face à la science. Selon les statistiques, le vaccin fonctionne. Le problème humain que nous vivons, il est en grande partie de ce que nous nous cachons à nous-mêmes. Tout est dans la manière de concevoir le vaccin, non dans la matière. Seul le vaccin peut nous permettre de retrouver l’air pur et la lumière après un tunnel dont on ne voyait plus la fin. Souvent, on réalise l’importance des choses quand elles nous manquent.

Depuis plus d’une année, nous avons expérimenté la solitude – les plus fragiles surtout. Alors, essayons au coeur de cet été de faire confiance à la science, de profiter des bons services sanitaires qui nous sont disponibles. Parce que l’humain est un être social relié aux autres, protégeons-nous les uns les autres. Pensons à nous en pensant aux autres.

Léon Robichaud

Shippagan