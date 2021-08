Méfiez-vous des festivals de film sur internet!

Ah oui, ces fameux «festivals de films en ligne». Ces festivals omniprésents, insidieux et addictifs. Ces festivals qui, sans que vous ne le réalisiez, ne sont que des festivals-fantômes, des artifices commerciaux. Ces festivals qui ne sont, en fait, que des sites internet ou l’on vous propose la vente de mérites artificiels et de lauriers illusoires!

Les dirigeants de ces sites-festival mènent bien leur commerce. Et aucun cinéaste-participant n’expose l’arnaque parce que personne ne veut rendre illégitime le prix qui vient de leur être décerné (ou vendu) par ces festivals.

Par exemple, le Sunset Tokyo Film Festival (STFF) est un événement en ligne qui se donne le mandat de présenter votre film indépendant et innovant au monde entier. Superbe site web. Photos impressionnantes du festival avec réceptions opulentes et «soirées de première», tapis rouge, etc. On se croirait à Cannes! (quoiqu’il y a toujours les mêmes figurants dans les photos). «Le STFF vise à inspirer, motiver et récompenser de nouveaux talents», annonce la publicité. Alors les dirigeants de ce site réussissent à séduire des milliers de cinéastes assoiffés de couronnement légitime et valorisant.

– Voici 40$ pour l’inscription!

– Oh!, regardez ça, le festival STFF vient de vous accepter! En sélection officielle!

– Prix de mérite virtuel avec logo laurier! Célébration avec emojis!

– Dépêchez-vous et publiez le logo du festival sur Facebook!

– Appelez la presse! Trop cool!

– Pour 200$, vous avez cinq lauriers et tous vos amis seront impressionnés!

Mais le courriel pour confirmer la projection de votre film et son exposition au monde entier ne vient jamais. Au lieu, une petite mention de votre film apparaît sur le site web.

Pas trop cool. Et je réalise enfin qu’en réalité, de tels sites ne répondent qu’à notre ardente soif de lauriers et d’approbation. Les films en question n’ont aucune importance. Ils ne sont même jamais visionnés!

Il y a d’innombrables festivals de ce genre en ligne. Des lieux exotiques, Calcutta, Hong Kong, Kuala Lumpur. Et moi, j’y participe et j’encaisse mes récompenses en ligne. C’est enivrant! Un prix, 10 prix, 75 prix, 100 prix! J’avoue, j’ai diminué la valeur de tous les autres lauriers que vous ou vos pairs avez gagnés à juste titre, mais ce n’était pas mon intention. C’est l’ivresse. Je suis laissé avec un petit sentiment de culpabilité et de regret, mais toujours un autre courriel provenant d’un autre festival vient me séduire et je repars!

Enfin, je me pensais immunisé contre de telles manigances, mais un autre festival m’attire particulièrement: le Hong Kong Arthouse Film Festival. Je jette un œil sur leur site web et c’est magnifique! J’embarque! On m’accepte pour la modique somme de 40$ par catégorie! Mais le courriel pour confirmer la projection de mon film et son exposition au monde entier ne vient jamais. À la place, encore une fois, cinq lauriers virtuels par courriel et une petite mention de mon film sur leur site.

Parce que c’est comme ça que ces festivals choisissent leurs gagnants. Il n’y a que des informations nébuleuses sur les «projections privées» et ensuite, comme toujours, vous recevez vos lauriers par courriel. Vous les publiez sur Facebook et ils prennent vos 20$ ou 40$ ou 100$.

Écoutez, je suis sûr que certains de ces organisateurs ont une certaine bonne intention derrière leur arnaque. Peut-être veulent-ils que les cinéastes indépendants aient l’air plus légitimes en affichant ces drôles de petites couronnes de césar sur leur page Facebook. Mais quand tout se résume, ce sont des peluches et des conneries. Si personne ne voit votre film, il devient comme cet arbre proverbial tombant dans les bois.

Donc, ce que j’essaie de dire ici, c’est de faire attention, chers cinéastes indépendants. Méfiez-vous de votre propre soif de lauriers. Restez sobres! Et je vous verrai plutôt à Sundance ou à Cannes!

Marcel Boudreau

Fredericton