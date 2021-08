Des regards émouvants sur la langue française

J’invite tous les lecteurs et lectrices de l’Acadie Nouvelle à lire ou à relire avec le plus grand soin deux textes rafraîchissants sur la question du français dans notre province, qui ont paru ces derniers jours dans vos pages. D’abord le texte de Rosella Melanson («Les coups de cœur qui ébranlent», vendredi 13 août, p. 12).

Son regard émouvant sur le sort de notre collectivité francophone devrait justement ébranler notre corde sensible. Elle ose dire des vérités et exprimer des ressentis que l’on aborde trop rarement dans nos discussions sur la place du français. Elle pointe du doigt notre gouvernement qui fait fi de sa propre Loi sur les langues officielles, laquelle, supposément, garantit nos droits collectifs depuis cinquante ans! Elle cite des exemples concrets de discrimination, d’injustice, de mépris et de blâme qui sont malheureusement trop souvent le lot de notre collectivité. Elle déplore aussi l’apathie de certains de nos concitoyens, représentants politiques, artistes et gens d’affaires qui parfois nous tournent le dos et n’en ont que pour l’anglais. Sa conclusion devrait susciter chez nous la réflexion: l’ambiance malsaine entourant la question du français chez nous finit par agir sur notre moral et sur notre santé mentale.

L’autre texte très pertinent sur la question du français est celui de Jeanne Renault: «Pourquoi pas une Commission sur l’enseignement, l’apprentissage et l’acquisition des langues officielles?» (samedi 14 août, p. 20).

Elle explique clairement en quoi le mandat de la Commission Finn et McLaughlin comporte deux volets incompatibles. Elle illustre comment l’apprentissage de l’autre langue officielle devrait et pourrait reposer sur des motifs plus inspirants que la simple ambition d’accéder plus tard à un poste dans la fonction publique. Par ailleurs, elle souligne que la fonction publique réserve aux anglophones unilingues un accueil autrement plus cordial qu’elle ne le fait aux francophones unilingues.

Mme Renault propose aussi d’intéressantes pistes de réflexion qui sauraient amplement justifier et alimenter une Commission sur l’enseignement, l’apprentissage et l’acquisition des langues officielles au Nouveau-Brunswick.

Voilà deux articles sur la langue qui sortent de l’ordinaire. Ils méritent toute notre attention!

Adrienne Deveau

Bathurst