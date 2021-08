La fête en Acadie

On va se souvenir longtemps de notre fête acadienne, après l’épidémie de COVID-19.

C’était plaisant d’écouter de la bonne musique à la radio, toute la journée. En soirée, on a pu voir une bonne émission, à la télé de Radio-Canada avec des merveilleux paysages et visages joyeux d’artistes Acadiens de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Louisiane et du Nouveau-Brunswick, mais pas de la Péninsule acadienne, le coeur de l’Acadie! Ça s’appellait «Tableau de Backyard» et on a bien commencé avec Lisa LeBlanc pour finir avec Les Hay Babies.

Lundi, on a vu, dans l’Acadie Nouvelle, plein de magnifiques photos des tintamarres. Le plus impressionnant, c’était à Caraquet, où l’on estime qu’il y avait environ 15 000 personnes aux couleurs de l’Acadie…

Nous, on voulait éviter la foule, mais on aurait pu suivre les voitures et faire du bruit pour montrer qu’on est toujours là, comme peuple émancipé… Dans des petites communautés accueillantes, comme à Maisonnette, on a pu voir ça, par après, sur Facebook. L’année prochaine on se promet de participer pour célébrer les Acadiens et les Acadiennes de partout à travers le monde, pour rendre hommage à nos ancêtres, fiers, fidèles et spirituels, qui ont tant souffert pour nous! Il faut sans cesse souligner notre fierté culturelle et traditionnelle, dans la solidarité!

Léa Chamberlain

Beresford