Notre planète n’est qu’un grand village

Pendant que nous nous préparions en Acadie, samedi dernier, notre belle et grande fête nationale, de son côté, le peuple d’Haïti subissait une autre terrifiante catastrophe.

On compte déjà plusieurs centaines de décès et probablement le nombre de blessés et de disparus sera encore plus grand. Quant aux dommages matériels, les chiffres s’élèveront probablement dans les milliards de dollars. Il va sans dire que ce tout récent fléau nous rappelle celui qu’a connu Haïti en 2010 alors qu’on y avait dénombré pas moins de 200 000 décès et de 300 000 blessés.

Quand, dimanche dernier, le 15 août, ma famille et moi vivions ensemble les merveilleuses et jouissantes célébrations dans la vallée de Memramcook, souvent mon esprit était tristement tourné vers Haïti et même vers Afghanistan. Il me semble que je voyais ces pauvres peuples souffrir alors qu’ici, nous étions en pleines festivités.

Sans doute, plusieurs lecteurs et lectrices de cette courte lettre se diront que le contenu est un peu bizarre. J’en conviens, mais les tragédies en Haïti et Afghanistan m’ont fait encore mieux comprendre l’expression formulée par le philosophe Marshall Mcluhan lorsqu’il a dit: «Notre planète n’est qu’un village global».

Quand des pays sont frappés par le malheur, je crois que Canada et la planète doivent leur porter secours car ils font partie de notre village global.

Alcide F. LeBlanc

Moncton