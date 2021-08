Monsieur le premier ministre,

Une campagne s’organise présentement pour que soit modifiée la «Politique d’exemption de salaire» afin qu’elle soit augmentée de 150$ à 500$ par mois pour tous les assistés sociaux qui travaillent à temps partiel afin qu’ils puissent ensuite conserver 30% du salaire additionnel qu’ils gagnent. Je crois que chaque ouvrier a droit à son salaire. Je trouve triste que le revenu de personnes démunies comme le sont les assistés sociaux soit réduit dès qu’elles gagnent plus de 150$.

Comme les taux d’assistance sont faibles, cela ne fait que maintenir les bénéficiaires dans leur état de pauvreté. Le revenu total est encore considérablement plus bas que le seuil de faible revenu. Un des meilleurs incitatifs pour réduire la pauvreté est de donner du travail à celles et ceux qui sont capables de se trouver un emploi.

Présentement, bien des assistés sociaux ne se sentent pas encouragés à aller travailler à cause de la politique actuelle. Dans notre province, beaucoup d’entreprises ont besoin temporairement de main-d’œuvre supplémentaire et les bénéficiaires aptes au travail pourraient combler ce besoin, mais la politique actuelle ne le favorise pas.

Vous avez déjà dit publiquement que vous souhaitiez modifier certaines politiques du ministère du Développement social. À mon avis, celle de la hausse de l’exemption salariale à 500$ aurait un impact très positif. Une telle modification encouragerait beaucoup plus d’assistés sociaux à se chercher un emploi. Cela serait positif pour l’économie, car leur revenu additionnel ferait davantage rouler l’économie.

De plus, avec plus d’argent en poche, ils se sentiraient moins pauvres et plus confiants en eux-mêmes. Leur qualité de vie et leur besoin de socialisation seraient augmentés.

J’ai toujours milité pour une société plus juste et voilà pourquoi je viens aujourd’hui vous suggérer de modifier une politique qui pénalise les moins nantis depuis de nombreuses années.

Je n’ai jamais compris comment une personne sur le bien-être social peut répondre à ses besoins essentiels de nourriture, logement, vêtements etc. C’est complètement impossible et irréaliste.

Moi, je ne réussirais pas et vous non plus, monsieur le premier ministre.

Ghislaine Clavet

Edmundston