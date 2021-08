Gouvernance locale: les prochaines étapes

Tout récemment, en passant par la région de Carleton, au Nouveau-Brunswick, j’ai été amené à réfléchir sur mon parcours. Mon père travaillait pour les douanes dans les années 1970, et je suis né à l’Hôpital Carleton Memorial, à Woodstock.

Aujourd’hui, en plus de me trouver dans la région où ma famille vivait auparavant, je voyage partout dans la province, depuis que je suis devenu ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale en septembre 2020.

Beaucoup de choses se sont passées depuis. J’ai eu d’innombrables discussions officielles et non officielles avec les gens, tenu beaucoup de réunions virtuelles et quelques réunions en personne lorsque cela était possible, et j’ai reçu de nombreux courriels et appels téléphoniques.

Nous avons organisé 25 séances de consultation publique sur la réforme de la gouvernance locale, auxquelles environ 1100 personnes ont participé.

Nous avons en outre reçu 120 mémoires et 119 courriels, et plus de 1200 personnes ont participé à notre sondage en ligne.

Vous avez été très accueillants et disposés à discuter de vos idées pour l’avenir. Je tiens à vous remercier d’avoir pris part à la discussion sur la réforme de la gouvernance locale.

Le niveau de participation et d’engagement est très encourageant.

Vous vous demandez peut-être quelle sera la prochaine étape. Grâce à votre précieuse contribution, nous publierons bientôt un document sur ce que nous avons entendu pendant les consultations.

Avant de publier ce document, il y a lieu de souligner certains thèmes qui sont ressortis de nos vastes consultations.

Concernant la structure, il est évident que la municipalisation bénéficie d’un certain soutien dans la province, mais ce soutien n’est pas généralisé.

Des chercheurs de l’Université Western, à London, en Ontario, ont proposé un modèle semblable à celui qui est en vigueur en Colombie-Britannique. Les avantages et les désavantages de ce modèle qui prévoit la mise en place d’un organisme régional pour s’occuper des questions de gouvernance locale dans les régions non constituées en municipalités ont suscité de nombreux débats.

Certaines personnes estiment que la combinaison des deux modèles serait la meilleure option dans le contexte du Nouveau-Brunswick, en veillant à ce que les centres de services puissent prospérer et que les régions rurales aient des représentants élus de façon démocratique, comme dans les administrations locales.

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick a aussi réalisé des études et a été proactive en matière de réforme de la gouvernance locale, recommandant le modèle Finn depuis 2008. Nous valorisons son point de vue et sa contribution.

En ce qui concerne le pilier de la collaboration régionale, nous avons entendu de nombreux concepts intéressants pour la prestation des services régionaux. Les trois domaines les plus souvent abordés sont le développement économique et communautaire (p. ex. l’immigration et le transport régional), le tourisme et l’infrastructure récréative régionale. Cela est dû au succès des commissions de services régionaux que nous pouvons constater, entre autres, dans le Sud-Est, le Sud-Ouest, Kent, Chaleur et la Péninsule acadienne.

Le bon accueil qui a été réservé à la planification adéquate de l’utilisation des terres afin que les aménagements soient autorisés aux bons endroits a été une agréable surprise. De nombreux organismes, y compris nos secteurs forestier et agricole, ont réclamé avec plus d’insistance des déclarations d’intérêt provincial. Nous avons hâte de travailler avec eux pour poursuivre ces discussions.

En dernier lieu, la réforme comprendra des changements à notre régime financier et d’imposition foncière. Nous sommes en train d’examiner les options, mais nous savons que le système doit être fondé sur la justice et l’équité. Les gens doivent payer les services qu’ils utilisent, mais ils ne devraient pas être surtaxés pour des services auxquels ils n’ont pas accès.

Le changement comporte toujours une part d’effervescence et d’inquiétude. Cela est inévitable lorsqu’on cherche à moderniser quelque chose qui existe depuis des décennies.

Nous savons que les gens veulent conserver leur identité communautaire. Les expériences que les gens vivent en grandissant dans leur lieu d’origine constituent le fondement de leur parcours.

La réforme de la gouvernance locale ne changera pas cela.

Les gens se concentrent parfois sur ce qui les sépare et non sur ce qui les unit. Comme j’ai tendance à voir le verre à moitié plein, je vois un avenir brillant pour notre province au moment où nous entreprenons ces changements importants.

Que vous viviez dans une petite collectivité du comté d’Albert ou du Restigouche, vos préoccupations concernant le niveau et la qualité des services sont généralement les mêmes.

Nous voulons des services abordables et accessibles, comme la collecte des ordures et les services de recyclage, ainsi que des pompiers avec des camions et des équipements de lutte contre les incendies modernes, qui sont en mesure d’assurer la sécurité de nos familles et de nos maisons et des centres de loisirs que nous fréquentons avec nos enfants.

Pour prospérer et se développer, le Nouveau-Brunswick a besoin de collectivités et de régions résilientes et financièrement viables qui offrent des services de qualité.

Notre système actuel de gouvernance locale, qui remonte aux années 1960, était progressiste à l’époque et nous a bien servis pendant de nombreuses années.

Le Nouveau-Brunswick ne compte pas moins de 340 entités locales, dont 8 cités, 26 villes, 61 villages, huit communautés rurales, une municipalité régionale et 236 districts de services locaux.

D’autres provinces ayant une population beaucoup plus importante que la nôtre comptent beaucoup moins d’organes directeurs. Juste au sud de notre province, la Nouvelle-Écosse n’a que 50 administrations locales. De plus, elle n’a que quatre entités comptant moins de 1000 habitants, alors qu’on en trouve 208 au Nouveau-Brunswick.

Si nous n’agissons pas, un plus grand nombre de collectivités et de régions verront la qualité et la quantité des services diminuer. C’est ce que nous constatons maintenant, et cela va malheureusement continuer.

En septembre, j’organiserai des réunions publiques pour discuter des conclusions et obtenir des commentaires. Un livre blanc sera rédigé et publié d’ici la fin de 2021.

Le moment est venu pour chaque collectivité d’amorcer des discussions sur sa situation actuelle et sur celle qu’elle souhaite dans les années à venir. Des réunions informelles ont déjà eu lieu, et il y en aura d’autres. Il est grand temps d’agir. J’encourage les gens à voir quels services et programmes ils peuvent partager et quelles mesures ils peuvent prendre pour améliorer la prestation des services dans leur région.

Plus d’une douzaine de dirigeants locaux ont déjà commencé à discuter avec les collectivités environnantes. Ils s’adresseront à vous, les résidents, pour aborder les options de votre collectivité.

C’est le moment pour chaque district de services locaux et chaque administration locale de réfléchir à des façons de travailler ensemble pour renforcer toutes les régions de la province.

Nous demanderons à toutes les personnes concernées de sortir de leur zone de confort et de saisir les nombreuses possibilités à leur portée pour faire avancer les intérêts régionaux et provinciaux avant les leurs. Traçons ensemble notre voie vers l’avenir.

Nous voulons que votre collectivité soit en mesure de bénéficier de changements progressifs.

Nous savons que les défis sont réels, et c’est pour cette raison que nous vous avons demandé votre avis sur ce qui doit être fait.

Des changements nous attendent, et comme je l’ai dit à plusieurs reprises depuis septembre dernier, le statu quo n’est pas une option. Nous ne pouvons plus passer les vrais problèmes sous silence. Nous avons maintenant l’occasion de prendre les mesures nécessaires pour faire entrer notre système de réforme de la gouvernance locale dans une ère nouvelle et moderne.

Les gens du Nouveau-Brunswick veulent vivre pleinement leur vie dans la région de la province qui les a vus naître, sans perdre leur identité communautaire. En tant que fils, père, mari et frère, je comprends cela. Je valorise l’identité communautaire et je connais son importance.

Daniel Allain

Ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale