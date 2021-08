Plus profitable de rester à l’écart

Albert Lagacé

Notre Dame des Érables

Je vois que l’ancien député dans Acadie-Bathurst, Yvon Godin, veut s’impliquer pour la recherche d’un candidat du Nouveau Parti démocratique pour la circonscription à l’élection du 20 septembre.

Si j’avais un conseil à lui donner, ce serait de rester à l’écart.

Il s’était impliqué activement comme mentor lorsque son poulain, Jason Godin, s’est présenté comme candidat à l’élection 2015, lorsqu’il s’est retiré comme député.

À un certain moment durant cette campagne de 2015, on aurait pu imaginer que c’était Yvon Godin qui était de nouveau en élection et non Jason Godin. Le candidat Jason Godin n’aurait probablement pas gagné, mais aurait probablement fait meilleure figure sans Yvon Godin comme conseiller.

Yvon Godin à été député pour 18 ans dans notre circonscription. Acadie-Bathurst n’a pas progressé, elle a plutôt régressé durant son règne comme député NPD. Faite moi une liste des accomplissements importants qu’il a apportés dans la circonscription durant ses années comme député…

Cette élection était déjà prévue depuis plusieurs semaines et la date était connue depuis une douzaine de jours. Tous comme les autres partis à la dérive, ils sont encore à la recherche de candidats pour une élection qui va se tenir le 20 septembre.

Comment prendre ces partis si peu organisés au sérieux.