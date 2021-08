Pour des services de qualité à la clientèle

Il n’y a pas si longtemps encore, les entreprises publiques et privées avaient la réputation d’offrir des services de qualité à leurs clientèles.

Aujourd’hui, nombreux sont les gens qui se plaignent de ne plus pouvoir obtenir des services efficaces et rapides auxquels nous avons droit.

Pour les francophones, c’est encore pire, il est presque impossible d’obtenir un service rapidement dans sa langue. Pour ne pas attendre des heures avant de pouvoir parler à quelqu’un au téléphone, nous sommes contraints à devoir parler en anglais. Même dans ces conditions, la compétence des services à la clientèle n’est pas toujours au rendez-vous.

Par exemple, récemment j’ai eu à communiquer avec une entreprise pour régler un petit problème pour lequel j’ai dû attendre longtemps au téléphone avant de pouvoir parler à une personne capable de m’aider.

Dès qu’une personne répondait, je lui racontais l’objet de ma demande pour me faire dire que j’avais le mauvais département. Or, on m’a transféré d’un département à l’autre et chaque fois, je devais recommencer à raconter mon histoire en anglais à des employés qui travaillaient un peu partout au pays et à l’extérieur du pays.

Après des heures d’attente épuisée, j’ai simplement abandonné sans avoir obtenu un service.

Je peux bien croire que la pandémie y est pour quelque chose mais je suis convaincue que les entreprises ont tout simplement abandonné leurs services de qualité à leurs clientèles pour des raisons autres que sanitaires.

Ces entreprises publiques et privées ont la responsabilité de tout mettre en œuvre pour offrir un service de qualité à leurs clients et clientes dans leur langue.

En ce qui concerne les services publics, les gouvernements ont le devoir de répondre aux besoins de leurs citoyennes et citoyens en leur offrant des services de qualité dans les deux langues officielles du pays dans un délai raisonnable.

Jeanne d’Arc Gaudet

Moncton