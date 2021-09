Merci à l’Acadie Nouvelle

Ian Gray

Dieppe

Nombreux et importants sont les enjeux auxquels les Canadiens et les Canadiennes sont confrontés, mais un défi de taille s’impose: la gestion de la crise sanitaire, qui remet en question certains acquis en matière de droits et libertés.

Le Parti populaire du Canada (PPC) se présente comme la seule option pour ceux et celles qui tiennent au respect du principe de droit fondamental humain et qui refusent la vaccination obligatoire pour eux-mêmes et leurs enfants, alors même que la compagnie Pfizer ne contraint pas ses propres employés à se faire injecter ce Grand Cru.

Une autre grave conséquence, sous-estimée celle-là, de la gestion irresponsable en matière de dépenses excessives par le gouvernement Trudeau, et que le chef

Maxime Bernier a rapidement su discerner, se profile dans une hyperinflation inévitable, un phénomène dangereux pour un pays. L’argent perd sa valeur, les entreprises ferment, le chômage augmente. Lorsqu’un cornet de crème glacée trempé dans le chocolat coûtera 12 à 15$, non seulement nous envisagerons le prochain été d’un autre œil, nous réévaluerons également la notion de simples plaisirs.

Récemment de passage à Moncton, Maxime Bernier, qui y a remporté un franc succès, s’est vu toutefois refuser l’accès à ses électeurs en territoire néo-écossais et prince-édouardien. Si cela s’était produit dans notre province, les 400 citoyens et citoyennes qui se sont présentés aux rassemblements du PPC – à Moncton seulement – auraient été privés de joindre leur voix à un chef sérieux et respectable, pour ensuite se voir, eux aussi, réduit au silence.

En ces temps de mesures dures, ségrégationnistes et punitives, nous remercions donc spécialement l’Acadie Nouvelle d’avoir servi l’espace public en ayant couvert la venue d’un parti politique national d’opposition dans une campagne électorale où se joue l’avenir de la démocratie telle qu’on la connaît.