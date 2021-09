Lettre ouverte aux chefs de partis politiques fédéraux

Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein, la Société Nationale de l’Acadie (SNA), une fédération qui regroupe quatre associations francophones porte-parole des provinces de l’Atlantique, ainsi que quatre associations jeunesse, vous demande de vous prononcer sur les enjeux prioritaires pour le peuple acadien.

Langues officielles

Il y a quelques mois, la SNA a pris acte du livre blanc intitulé Français et anglais: vers une égalité réelle des langues officielles du Canada et elle s’est réjouie de constater que la majorité de ses recommandations aient été retenues dans le cadre du projet de loi C-32: Loi modifiant la Loi sur les langues officielles et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois. Malheureusement, ce projet de loi est mort au feuilleton à la dissolution de la dernière législature.

Le prochain gouvernement – quelle que soit son orientation politique – ne doit pas reléguer la modernisation de la Loi sur les langues officielles aux oubliettes. Cette loi est au cœur du contrat social canadien et doit répondre aux besoins des francophones de tout le pays. Or, plus de 50 ans après son adoption, force est de reconnaître que la loi n’a pas suivi la cadence et que les communautés de langues officielles peinent toujours à recevoir un traitement réellement égal face aux institutions de leur pays.

La SNA se joint donc à la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) pour demander aux partis politiques fédéraux de s’engager à un plan d’action de 100 jours pour l’adoption d’une nouvelle Loi sur les langues officielles du Canada.

Immigration francophone

L’immigration francophone est un enjeu de première importance pour la vitalité des communautés francophones et acadiennes de l’Atlantique. L’installation durable d’immigrants francophones compte parmi les réponses prometteuses aux défis auxquels sont confrontées nos communautés : exode vers les grands centres, déclin sociodémographique, chute de la natalité et transformation du tissu économique local, pour ne nommer que ceux-là.

Au cours des quinze dernières années, bon nombre d’acteurs des secteurs publics, communautaires, académiques et privés ont intensifié leurs efforts pour favoriser l’arrivée et l’accueil des immigrants dans la région de l’Atlantique. Et si les efforts ont porté certains fruits, permettez-nous de rappeler que le gouvernement fédéral continue de rater ses cibles en matière d’immigration francophone. Ainsi, le profil linguistique des immigrants qui choisissent la région de l’Atlantique ne reflète pas l’équilibre linguistique actuel de la région. Cela entraîne des conséquences sur le poids démographique d’une minorité linguistique francophone déjà fragilisée.

La SNA implore les partis politiques fédéraux à s’engager à rétablir et augmenter le poids démographique des parlants français en Atlantique par le biais de l’immigration francophone.

Diplomatie publique et culturelle

La diplomatie publique et culturelle consiste à utiliser la société civile et le secteur culturel pour faire la promotion des valeurs et de la culture canadienne à l’international et appuyer les objectifs diplomatiques du pays.

L’Acadie de l’Atlantique est riche en associations et en regroupements de toutes sortes. Et elle regorge d’artistes talentueux qui ne cherchent qu’à faire rayonner la culture du Canada en sol étranger. Au fil des ans, la SNA a constaté l’intérêt de ces regroupements d’établir de nouveaux liens, de nouer de nouvelles collaborations et de s’ouvrir plus largement sur la Francophonie internationale et sur le monde.

Les programmes de mobilité jeunesse comptent parmi les initiatives qui peuvent offrir à des jeunes la possibilité d’étudier à l’international et d’acquérir de l’expérience professionnelle à l’étranger. La SNA voit aussi le potentiel de jumelages dans les domaines tels les services publics locaux, l’éducation, l’art et la culture, la citoyenneté, le développement durable et le développement économique local. Ce genre de projet aide à la fois à promouvoir les valeurs authentiquement canadiennes à l’échelle internationale et à offrir de nouvelles perspectives économiques, deux objectifs cruciaux de la politique étrangère canadienne.

La SNA exhorte ainsi les partis politiques fédéraux à assurer des investissements accrus en matière de diplomatie publique et culturelle.

Plan de relance post-pandémie

La pandémie de COVID-19 a eu des effets perturbateurs et soudains sur de nombreux aspects de la vie en Acadie de l’Atlantique. Parmi les plus importants, on constate:

– Des conséquences sociales et économiques plus sévères chez certains groupes de personnes, notamment les aînés, les femmes, les personnes immigrantes et issues des communautés racisées, ainsi que les artistes et travailleuses et travailleurs de la culture;

– Une fragilisation de la santé mentale, en particulier chez les jeunes;

– Des enjeux liés à la pénurie de main-d’œuvre.

La SNA appuie les revendications de ses membres pour demander aux partis fédéraux de s’engager à inclure dans la reprise post-pandémie des mesures d’appui particulières, adaptées et robustes pour que les communautés acadiennes de l’Atlantique puissent regagner le capital économique, social et culturel perdu pendant la pandémie. Elle attache une importance particulière aux éléments suivants:

– Des fonds dédiés à la petite enfance en français dans un nouveau programme national de garderies;

– Un plan d’action sur la santé mentale, en portant une attention particulière à la situation des jeunes;

– Des mesures pour pallier la pénurie de main-d’œuvre francophone et bilingue en Acadie de l’Atlantique;

– Un fonds permanent pour appuyer le développement du réseau postsecondaire de langue française en milieu minoritaire;

– Une protection des investissements actuels du Plan d’action pour les langues officielles et une augmentation de l’enveloppe du prochain plan en 2023-2028.

Louise Imbeault

Présidente

Société nationale de l’Acadie