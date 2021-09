Et le syndicat dit non!

C’est incroyable. Les membres du SCFP qui sont en négociation avec le gouvernement demandent des augmentations de 20%. Mais le personnel de soutien administratif se voit offrir 31,53$ de l’heure alors que les mêmes emplois dans le secteur privé ne paient que 15,53 de l’heure. Et le syndicat refuse!

De plus, ils ont jusqu’à cinq semaines de vacances payées par année et 18 jours de congé maladie. Et le syndicat refuse!

Qui paie pour tout ça? Les travailleurs du secteur privé avec leurs taxes. Des travailleurs qui font la moitié du salaire des travailleurs du secteur public.

Le syndicat veut que les travailleurs qui font moins que ceux du secteur public paient des augmentations de 20% aux travailleurs du secteur public.

Est-ce juste? Ou est-ce de l’égoïsme à outrance du syndicat?

Les salaires de ces employés du secteur public devraient être gelés jusqu’à ce que les salaires du secteur privé les égalisent. Même salaire pour travail à valeur égale.

Jean-Guy Richard

Moncton