Les enfants du Parti Acadien

Le journaliste Yves Boisvert de La Presse+ a fait une petite tournée en Acadie du Nouveau-Brunswick dans le cadre de l’élection fédérale en cours. C’est un bon journal que je lis en ligne quotidiennement.

Il est allé à Pleasant Ridge, un rang de Rogersville, pour rencontrer des jeunes de la relève agricole et constater un certain dynamisme encourageant pour l’avenir de ces coins de pays dépeuplés et agonisants. Il en a fait un bel article.

Il est ensuite allé à Caraquet pour rencontrer des gens qui ont été associés au Parti Acadien lors de son agonie au début des années 1980.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire du Parti Acadien, on a l’impression en lisant l’article que ce parti est issu de la Péninsule acadienne. La réalité est toute autre.

Le Parti Acadien est né officiellement au Collège de Bathurst, en février 1972. Avant ce lancement, il y a eu environ 18 mois de réflexion et de discussion. Les membres fondateurs provenaient de Bathurst, Madran, Robertville, Saint-Laurent, Petit-Rocher et Saint-Léolin… De ces discussions est issu un genre de manifeste publié en format livre.

Au cours des premières années, il y a eu beaucoup de discussions sur l’orientation du parti. Même qu’au début, certains prônaient la mise sur pied d’un mouvement plutôt qu’un parti politique. Finalement, c’est la formation d’un parti politique démocratique qui a reçu le plus d’assentiment.

Le Parti Acadien ne prônait pas une séparation du N.-B., ou la création d’une province acadienne qui se limitait aux régions majoritairement acadiennes et n’épousait pas non plus des thèses marxistes. Au contraire, nous avons dû purger un groupuscule marxiste-léniniste de ses rangs dans ses premières années.

L’auteur mentionne que son chef, Euclide Chiasson, flirtait avec le marxisme. C’est totalement faux. Le Parti Acadien était nettement à gauche, car il prônait le coopératisme comme modèle de développement économique, épousait les valeurs de solidarité, d’entraide et de prise en charge. On pourrait dire qu’il était certainement socialisant et en voie de définition. Dans ces débuts, différentes tendances idéologiques s’articulent et c’était bien comme ça.

Tout ça pour dire, en revenant à l’article de La Presse+, le chef du Parti Acadien n’était pas plus marxiste que le cubisme était cubain. Le parti était provincial et non péninsulaire. Nous présentions des candidats dans toutes les régions où la présence acadienne était significative.

Il y avait aussi une autre faction au sein du parti qui ne s’intéressait pas tellement à l’économie, au développement social, régional, etc., mais plus au secteur culturel et linguistique. Cette faction dominait le parti dans ces dernières années.

Les enfants du Parti Acadien n’ont peut-être pas bien assimilé l’histoire de leur parti ou bien compris sa mission. Les parents sont probablement responsables d’une certaine façon pour ne pas avoir bien transmis la genèse de ce beau projet d’émancipation qu’a été le Parti Acadien, qui célébrera, en passant, son 50e anniversaire de fondation l’année prochaine.

Euclide Chiasson

Dieppe