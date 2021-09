À la une de l’Acadie Nouvelle lundi matin, nous pouvions voir que la circonscription d’Acadie Bathurst est en route vers un couronnement du candidat libéral.

Je crois qu’Élection Canada et les organisateurs de tous ces partis avec des candidats fantômes sont responsables de cette risée.

En visitant le site d’Élection Canada pour certains de ces candidats confirmés, il y a un manque d’informations dans les formulaires: pas de numéros de téléphone, pas de site web, pas de vérificateurs, etc.

Pour les organisations de ces partis, c’est un manque de sérieux et de respect surtout envers leurs partisans: présenter ce type de candidats dont certains ont été parachutés et qui sont des inconnus. Imaginez aspirer ou rêver à devenir notre représentant à Ottawa et refuser de participer à un débat en campagne électorale et même refuser de répondre aux questions d’un journaliste. Et, pour ajouter au ridicule, demander aux citoyens de les appuyer.

Ces candidats fantômes devraient être mal à l’aise de se présenter au bureau de scrutin pour voter avec une telle attitude.

Un dernier commentaire. Est-ce que l’ex-député du NPD aura encore le culot de se défouler devant les caméras si sa candidate n’est pas élue le soir des élections comme en 2015, lorsque les gens n’ont pas élu le candidat NPD dans Acadie-Bathurst?

Albert Lagacé

Notre-Dame-des-Érables