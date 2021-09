Le Bloc Québécois ne serait-il pas un allié?

Je trouve pour le moins curieux et regrettable que la SANB ait décidé de ne pas tenir la réunion, prévue, avec le chef du Bloc Québécois (BQ). Si la seule raison de cette décision tient au fait que le Bloc n’a pas de candidats au Nouveau-Brunswick, je la trouve bien faible. Certains partis qui présentent des candidats dans toutes les circonscriptions du Nouveau-Brunswick offrent un soutien bien moins affirmé au bilinguisme et à la défense de la langue et de la culture françaises… Qu’on soit d’accord ou non avec les idées que défend le Bloc, il m’apparaît mal avisé de ne pas faire part de nos points de vue et de nos préoccupations à son chef, Yves-François Blanchet, qui a quand même sur le sujet de la langue et de la culture françaises un discours qui va dans le sens de la défense de nos intérêts.

Des pressions auraient été exercées sur le conseil d’administration et sur le président de la SANB. Je ne sais pas qui exerce ces pressions, mais je me dis qu’il aurait fallu faire preuve de plus de détermination pour les écarter et faire valoir le profit que la langue et la culture françaises auraient pu en retirer, pour le Nouveau-Brunswick et le reste du Canada. Après tout, si le Bloc n’a rien à gagner à courtiser le Nouveau-Brunswick, l’appui qu’il veut bien nous accorder n’en est que plus désintéressé, non?

Il faudra bien jouer ses cartes si l’on veut que le français gagne du terrain. C’est bien beau de mettre tous ses œufs dans le panier du Parti libéral, mais en a-t-on pour les votes qui lui sont accordés? Je nous trouve un peu prétentieux de refuser la main tendue du Bloc. Personnellement, je crois que nous ne devrions pas rejeter le soutien qu’il peut nous apporter.

La langue et la culture françaises partout au pays n’auront jamais trop d’alliés. Elles ont suffisamment d’adversaires, pour ne pas dire d’ennemis.

Alain Otis

Dieppe