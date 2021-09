L’électorat canadien répète le message de 2019

Le 20 septembre, l’honorable Justin Trudeau a remporté une troisième victoire consécutive à titre de premier ministre du Canada. Par ce fait, il devient donc l’une des rares personnalités politiques du pays à jouir d’un tel exploit.

Contrairement à sa première victoire électorale en 2015, qui était majoritaire, celle de 2019 l’a obligé de gouverner un gouvernement minoritaire. Le même sort l’attend depuis le 20 de ce mois.

À mon humble avis, comme à chaque occasion qu’on a un gouvernement minoritaire, peut-être que les électeurs et les électrices de notre pays veulent transmettre deux messages clairs aux candidats qui aspirent à mener les destinées de notre pays.

Le premier peut s’énoncer ainsi. Si le pouvoir est distribué entre diverses formations politiques, cela permet d’éviter un pouvoir trop concentré dans les mains de quelques-uns. En d’autres mots, cela favorise une démocratie plus représentative.

En plus de cela, l’électorat voit sans doute dans les différentes formations politiques des mesures susceptibles d’améliorer le sort des citoyens. Avec un gouvernement minoritaire, s’il est moindrement sage et veut continuer à gouverner, il doit en tenir compte. Après tout, la vérité et la sagesse ne se situent pas uniquement dans le parti qui remporte la victoire.

Il est donc possible que le gouvernement minoritaire de M. Trudeau complète ses quatre années sans la moindre interruption car le peuple ne souhaite nullement une autre élection avant quatre ans et veut que ses représentants travaillent davantage en équipe et moins comme adversaires.

Alcide F. LeBlanc

Moncton