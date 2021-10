Le passeport vaccinal sera-t-il bel et bien bilingue?

Monsieur le Premier ministre Blaine Higgs, je vous écris au nom de l’ensemble des membres de la communauté acadienne francophone du Nouveau-Brunswick au sujet du projet de passeport vaccinal que la province du Nouveau-Brunswick élabore.

Depuis deux semaines, les citoyennes et les citoyens doivent présenter une preuve de vaccination pour accéder à certains lieux comme les salles de restaurant ou de spectacle, d’ici à ce qu’une application soit développée pour protéger les données personnelles des individus (comme le fameux code QR utilisé dans d’autres provinces). Nous croyons que cette mesure est essentielle pour lutter contre la quatrième vague de COVID-19 causée par le variant delta. D’autant plus que notre province semble particulièrement touchée par rapport aux autres provinces canadiennes.

Or, une crainte bien réelle a été formulée au sein de la communauté francophone et acadienne de la province: le passeport vaccinal développé par le Nouveau-Brunswick sera-t-il bel et bien bilingue?

La possibilité que le gouvernement adopte une application développée par une province atlantique sans obligation linguistique, comme la Nouvelle-Écosse ou l’Île-du-Prince-Édouard, et donc uniquement disponible en anglais, nous inquiète énormément.

Depuis le début de la pandémie, les deux commissariats aux Langues officielles, le fédéral comme le provincial, ont relevé des infractions aux Lois sur les langues officielles, que les gouvernements ont tenté de justifier par l’urgence sanitaire.

Après plus de 18 mois de lutte contre la COVID-19, les citoyennes et les citoyens francophones sont en droit de s’attendre à un redressement et à ce que les gouvernements, celui du Nouveau-Brunswick au premier chef, respectent leurs droits linguistiques.

C’est pourquoi nous désirons être rassurés quant à la mise en application de la preuve vaccinale. Celle-ci doit, selon nous, être disponible en français comme en anglais au même moment, elle doit également être de qualité linguistique égale.

Alexandre Cédric Doucet

Président

Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick